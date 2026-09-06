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Камалія похвалилася своїми дорослими доньками-красунями

Олена Кюпелі
6 вересня 2026, 22:22
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Камалія разом із чоловіком виховали дорослих дівчат.
Камалія з доньками
Камалія виховала справжніх красунь / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Коротко:

  • Як зараз виглядають дочки Камалії
  • З якої нагоди співачка звернулася до них

Українська співачка Камалія, яка нечасто публікує фото своїх дочок, зробила виняток з особливого приводу - на знімку, розміщеному в Instagram, вона з'явилася разом із чоловіком Мохаммадом Захуром та близнючками Арабеллою й Мірабеллою.

Вона поділилася фото зі світського заходу: родина позувала у вечірніх вбраннях на тлі святкового бекдропу. Дівчаткам цього дня виповнилося 13 років, повідомляє Камалія в Instagram.

відео дня
Камалія показала своїх доньок Арабеллу та Мірабеллу
Камалія показала дочок Арабеллу та Мірабеллу / Скріншот Instagram/kamaliyaofficial

У підписі до фото співачка звернулася до доньок із особистим привітанням від себе та чоловіка.

"Наші найдорожчі Арабелла і Мірабелла, сьогодні вам уже 13! Ви - наше найбільше щастя, наша гордість і два неймовірні дива, які щодня наповнюють життя світлом і любов’ю. Залишайтеся такими ж щирими, добрими, яскравими та сміливими, а ми завжди будемо поруч - підтримуватимемо, берегтимемо й любитимемо вас безмежно!" - написала Камалія.

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Про особу: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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