Джамала з'явилася разом із рідною сестрою і вразила своєю схожістю

Коротко:
- Джамала рідко показує фото з сестрою
- Опублікувала знімок на честь її дня народження
- Підписала допис теплими словами підтримки
Популярна українська співачка, продюсерка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала, яка нечасто ділиться в Instagram знімками з рідними, опублікувала рідкісне спільне фото з сестрою.
Привід виявився особливим - у неї був день народження. На знімку - обидві жінки сидять у кафе з рожевим декором, обійнявшись і тримаючи в руках морозиво.
У підписі артистка зізналася, що цей день став для неї одним із найщасливіших.
"Сьогодні один із найкращих днів - день народження моєї сестри. Ти - моя підтримка й опора у всьому", - написала Джамала.
Співачка додала, що присвячує сестрі свої пісні, і завершила допис словами кохання.
"Люблю тебе безмежно. З днем народження, моя рідна!" - написала Джамала.
Джамала також опублікувала кілька знімків зі своєю сестрою, яку підписники бачать дуже рідко.
Під публікацією сестру Джамали привітали й інші користувачі, залишивши теплі коментарі та побажання. Публікація швидко набула розголосу - кількість лайків перевищила кілька тисяч, а в коментарях шанувальники відзначили, що рідко бачать співачку в таких особистих, сімейних кадрах.
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Про особу: Джамала
Джамала (справжнє ім'я - Сусана Алімовна Джамаладінова) - українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".
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