Джамала з'явилася разом із рідною сестрою і вразила своєю схожістю

Популярна співачка Джамала порадувала шанувальників рідкісними кадрами.

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Джамала опублікувала рідкісне фото / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Коротко:

Джамала рідко показує фото з сестрою

Опублікувала знімок на честь її дня народження

Підписала допис теплими словами підтримки

Популярна українська співачка, продюсерка та переможниця "Євробачення-2016" Джамала, яка нечасто ділиться в Instagram знімками з рідними, опублікувала рідкісне спільне фото з сестрою.

Привід виявився особливим - у неї був день народження. На знімку - обидві жінки сидять у кафе з рожевим декором, обійнявшись і тримаючи в руках морозиво.

відео дня

Джамала показала рідну сестру / Фото Instagram/jamalajaaa

У підписі артистка зізналася, що цей день став для неї одним із найщасливіших.

"Сьогодні один із найкращих днів - день народження моєї сестри. Ти - моя підтримка й опора у всьому", - написала Джамала.

Джамала показала рідну сестру / Фото Instagram/jamalajaaa

Співачка додала, що присвячує сестрі свої пісні, і завершила допис словами кохання.

"Люблю тебе безмежно. З днем народження, моя рідна!" - написала Джамала.

Джамала показала рідну сестру / Фото Instagram/jamalajaaa

Джамала також опублікувала кілька знімків зі своєю сестрою, яку підписники бачать дуже рідко.

Джамала показала рідну сестру / Фото Instagram/jamalajaaa

Під публікацією сестру Джамали привітали й інші користувачі, залишивши теплі коментарі та побажання. Публікація швидко набула розголосу - кількість лайків перевищила кілька тисяч, а в коментарях шанувальники відзначили, що рідко бачать співачку в таких особистих, сімейних кадрах.

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