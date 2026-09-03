"Спочивай з миром": Меган Маркл зробила заяву після важкої втрати

Ви дізнаєтеся:
- Хто була Глорія Стайнем і який слід вона залишила в історії
- Якими спогадами про активістку поділилася Меган Маркл
Меган Маркл зробила емоційну заяву в Instagram після сумної новини - на 93-му році життя померла Глорія Стайнем, легендарна американська феміністка, журналістка, письменниця та співзасновниця знаменитого журналу Ms.
Стайнем стала ключовим символом жіночого руху другої хвилі в США і десятиліттями боролася за гендерну рівність, репродуктивні права та соціальну справедливість. У своєму зворушливому зверненні Меган Маркл висловила глибоку скорботу та вдячність за роки дружби з культовою правозахисницею.
"Усі ви знаєте про її численні заслуги та про те, як вона допомагала змінювати світ на краще для жінок і всіх людей. "Ми пов’язані, а не розділені", - казала вона мені, і саме ця фраза була вигравірувана на браслеті, який вона мені подарувала. Я досі ношу його з гордістю", - поділилася Меган.
Герцогиня розповіла, що за публічною діяльністю - спільними інтерв’ю, закликами до молодих виборців та відвідуванням церемоній нагородження - ховалися ще тепліші, особисті стосунки. Глорія Стайнем проводила з родиною Меган і принца Гаррі День подяки, підтримувала герцогиню у складні моменти життя та з щирою любов’ю ставилася до їхніх дітей.
Особливо зворушливо Меган згадала одну з історій, яка найкраще характеризує Стайнем. Одного разу в Нью-Йорку до активістки підійшла жінка, яка хотіла познайомити з нею свою юну доньку, але збентежено зауважила, що дівчинка, можливо, ще не знає, хто така Глорія. На це Стайнем відповіла: "Неважливо, чи знає вона, хто я. Важливо, щоб вона знала, хто ВОНА така".
"Спочивай з миром і з гордістю. Подивися, що ти зробила для нас усіх. Дякую", - завершила своє звернення Меган Маркл.
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Про персону: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).
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