"Спочивай з миром": Меган Маркл зробила заяву після важкої втрати

Герцогиня Сассекська висловилася щодо смерті своєї близької подруги та наставниці Глорії Стайнем.

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Меган Маркл відреагувала на смерть Глорії Стайнем / колаж: Главред, фото: instagram.com, meghan, sussexroyal

Ви дізнаєтеся:

Хто була Глорія Стайнем і який слід вона залишила в історії

Якими спогадами про активістку поділилася Меган Маркл

Меган Маркл зробила емоційну заяву в Instagram після сумної новини - на 93-му році життя померла Глорія Стайнем, легендарна американська феміністка, журналістка, письменниця та співзасновниця знаменитого журналу Ms.

Стайнем стала ключовим символом жіночого руху другої хвилі в США і десятиліттями боролася за гендерну рівність, репродуктивні права та соціальну справедливість. У своєму зворушливому зверненні Меган Маркл висловила глибоку скорботу та вдячність за роки дружби з культовою правозахисницею.

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Меган Маркл і Глорія Стайнем / фото: instagram.com, meghan

"Усі ви знаєте про її численні заслуги та про те, як вона допомагала змінювати світ на краще для жінок і всіх людей. "Ми пов’язані, а не розділені", - казала вона мені, і саме ця фраза була вигравірувана на браслеті, який вона мені подарувала. Я досі ношу його з гордістю", - поділилася Меган.

Герцогиня розповіла, що за публічною діяльністю - спільними інтерв’ю, закликами до молодих виборців та відвідуванням церемоній нагородження - ховалися ще тепліші, особисті стосунки. Глорія Стайнем проводила з родиною Меган і принца Гаррі День подяки, підтримувала герцогиню у складні моменти життя та з щирою любов’ю ставилася до їхніх дітей.

Глорія Стайнем і принц Арчі / фото: instagram.com, meghan

Особливо зворушливо Меган згадала одну з історій, яка найкраще характеризує Стайнем. Одного разу в Нью-Йорку до активістки підійшла жінка, яка хотіла познайомити з нею свою юну доньку, але збентежено зауважила, що дівчинка, можливо, ще не знає, хто така Глорія. На це Стайнем відповіла: "Неважливо, чи знає вона, хто я. Важливо, щоб вона знала, хто ВОНА така".

"Спочивай з миром і з гордістю. Подивися, що ти зробила для нас усіх. Дякую", - завершила своє звернення Меган Маркл.

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Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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