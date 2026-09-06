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США збільшать виробництво ракет для Patriot: Зеленський розкрив терміни

Олексій Тесля
6 вересня 2026, 22:29
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Президент розраховує, що нові американські ЗРК допоможуть захистити Україну.
Зеленський, ракети Patriot
Володимир Зеленський повідомив про збільшення виробництва ракет для Patriot / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

Головне із заяв Зеленського:

  • Америка збільшить обсяги виробництва ракет для Patriot
  • Україна розраховує на нові поставки зі США

У 2027 році США збільшать виробництво ракет для систем ППО Patriot, Україна розраховує на збільшення обсягу антибалістичних ракет, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Американська сторона збільшить наступного року обсяги виробництва антибалістичних ракет для Patriot. І ми розраховуємо, що ми зможемо в будь-якому разі, дай Боже, війна закінчиться, все одно нам це знадобиться. Ми розраховуємо на такі системи для захисту нашої держави. Тому наступного року збільшуватимемо обсяги. Я в цьому абсолютно впевнений", - сказав він.

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Президент також анонсував зустрічі в Норвегії та Канаді для посилення українських антибалістичних можливостей.

"У мене будуть зустрічі в Норвегії, у Канаді. Ми маємо узгодити кілька питань. Щодо нашої української антибалістичної системи – найближчим часом у нас відбудуться відповідні зустрічі. Я думаю, ми рухатимемося максимально швидко до цього результату", – підкреслив він.

Крім того, за словами глави держави, Німеччина збільшує виробництво ракет для Patriot.

"Вони мають відповідні ліцензії, і там у нас є окремі домовленості", – зазначив Зеленський.

США збільшать виробництво ракет для Patriot: Зеленський розкрив терміни
/ Главред

Виробництво ракет для Patriot в Україні: терміни та перспективи

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти спробували оцінити, скільки часу знадобиться для реалізації такого масштабного проєкту.

Організувати повноцінне виробництво в короткі терміни практично неможливо. Україні доведеться вирішити одразу кілька важливих завдань: отримати необхідні технології, підготувати виробничі потужності, придбати та встановити спеціалізоване обладнання, знайти кваліфікованих працівників і налагодити стабільні поставки всіх необхідних комплектуючих.

За оцінками фахівців, якщо ключові рішення будуть ухвалені без затримок і роботи розпочнуться оперативно, перші ракети українського виробництва можуть з’явитися приблизно через один-два роки.

Актуальність такого проєкту зростає на тлі того, що Росія продовжує збільшувати випуск балістичних ракет, зокрема тих, що призначені для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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Володимир Зеленський ЗРК Patriot
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