"Майже рік лежав": Ахтем Сеітаблаєв перестав приховувати важку травму

Сеітаблаєв розкрив обставини, за яких його хребет виявився зламаним.

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Ахтем Сеітаблаєв зламав хребет - деталі травми / колаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

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Коли Ахтем Сеітаблаєв отримав травму

За яких обставин стався перелом

Український актор, режисер і воїн ЗСУ кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв виявився на рік прикутий до ліжка. Про серйозну травму він розповів у бесіді з Аліною Доротюк.

Артист не міг ходити і займався реабілітацією цілий рік після того, як під час роботи над фільмом "Хайтарма", де він був режисером і виконував головну роль, він не впав з коня. Точніше, норовиста тварина скинула його. Це сталося 2013 року, за три дні до завершення зйомок.

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"Кінь спочатку встав на свічку (на диби - прим. редактора). А потім, коли ми вже набрали швидкість, впав на передні коліна. І я вилетів із нього, як куля. Потім там перелом хребта і все. Майже рік лежав", - згадує Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв зламав хребет - деталі травми / Скриншот YouTube

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Про персону: Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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