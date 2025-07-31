"Майже рік лежав": Ахтем Сеітаблаєв перестав приховувати важку травму

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- Коли Ахтем Сеітаблаєв отримав травму
- За яких обставин стався перелом
Український актор, режисер і воїн ЗСУ кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв виявився на рік прикутий до ліжка. Про серйозну травму він розповів у бесіді з Аліною Доротюк.
Артист не міг ходити і займався реабілітацією цілий рік після того, як під час роботи над фільмом "Хайтарма", де він був режисером і виконував головну роль, він не впав з коня. Точніше, норовиста тварина скинула його. Це сталося 2013 року, за три дні до завершення зйомок.
"Кінь спочатку встав на свічку (на диби - прим. редактора). А потім, коли ми вже набрали швидкість, впав на передні коліна. І я вилетів із нього, як куля. Потім там перелом хребта і все. Майже рік лежав", - згадує Сеітаблаєв.
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Про персону: Ахтем Сеітаблаєв
Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.
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