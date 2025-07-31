Популярна українська співачка оголосила про вагітність

Коротко:
- Roxolana вагітна
- Для співачки це буде перша дитина
Українська співачка Roxolana відзначила своє 28-річчя. Святковий лук артистки, небесно-блакитне боді та джинси із заниженою талією, несподівано для прихильників мав вельми помітну деталь - на День народження Роксоляна розкрила, що вперше стане мамою.
У кадрі, який з'явився в її блозі в Instagram, співачка ніжно обіймає вже вельми помітний округлий животик. Свою вагітність вона назвала "найкращим подарунком".
У коментарях з радісною новиною Roxolana вітають фанати, друзі та колеги - Надя Дорофєєва, Alyona Alyona, Kola, Джамала, Мішель Андраде, Анна Кошмал, Даша Квіткова, Злата Огнєвіч, Слава Дьомін, Світлана Тарабарова та ін.
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Про персону: Roxolana
Roxolana (справжнє ім'я - Роксоляна Сирота) - українська співачка. Брала участь у 9 сезоні шоу "Голос країни" (пройшла до нокаутів). Учасниця Національного відбору на Євробачення-2022 (посіла 4-е місце).
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