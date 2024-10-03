Ахтем Сеітаблаєв уперше розповів про смерть батька

Відомий артист перестав приховувати свою сімейну трагедію.

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Ахтем Сеітаблаєв новини - Ахтем Сеітаблаєв розповів про окупацію Криму і смерть батьків / колаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

Батьки українського актора, режисера і воїна ЗСУ кримськотатарського походження Ахтема Сеітаблаєва, жили в Криму, і навіть після російської окупації відмовилися залишати рідні краї. Їх родини були жертвами радянської депортації, і змогли повернутися до Криму лише коли Ахтем закінчив школу.

Тож після 2014 року, коли артист пропонував мамі й татові виїхати, то завжди отримував рішучу відмову. "Вони відповідали: "Сину, ми не для того приїхали, щоб знову виїжджати. Нехай їдуть вони", - розповів Сеітаблаєв у недавньому інтерв'ю для Oboz.ua.

У ньому ж він уперше згадав, що втратив обох батьків. "Їх, на жаль, вже немає", - каже артист.

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Про смерть матері Ахтема Сеітаблаєва, Субіє Налбантової, педагога, акторки та співачки, стало відомо в липні 2021 року. Про те, що він втратив батька, артист раніше не згадував.

Хто такий Ахтем Сеітаблаєв? Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Хто такий Ахтем Сеітаблаєв / інфографіка: Главред

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