'Не зовсім адекватна, але жива': РФ зруйнувала квартиру відомої ведучої

Катерина Соляр прокоментувала ситуацію.

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Катерина Соляр постраждала від вибуху / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Соляр, t.me, Володимир Зеленський

Коротко:

Квартира Катерини Соляр постраждала

Як їй вдалося врятуватися

Українська відома ведуча Катерина Соляр повідомила, що в ніч на 31 липня країна-терорист РФ пошкодила її квартиру.

На своїй сторінці в Instagram ведуча показала наслідки удару з тремтячими руками. У квартирі вибито вікна, знищено частину стелі та побито меблі.

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"У принципі, я жива... Я трішечки зараз, може, не зовсім адекватна, але жива. Я не знаю поки що, чим допомогти, трясуться руки, але я норм", - змогла сказати Катерина.

Катерина Соляр про обстріл Києва / фото: скрін instagram.com, Катерина Соляр

Виявляється, під час тривоги Соляр перебувала в коридорі, що і врятувало її.

Також пізніше Катерина показала відео, на якому пила каву навпроти розбитого вікна і коротко підписала: "У мене є тільки два бажання зранку. Кава у мене вже є".

Катерина Соляр у зруйнованій кухні / фото: скрін instagram.com, Катерина Соляр

Шанувальники ведучої висловили свою підтримку і написали безліч коментарів.

"Господи, Катерино, слава Богу ви жива і ціла. Здоров'я вам міцного і сил";

"Катю, вам слова щирої підтримки! Сподіваюся, що для нас цей жах колись скінчиться, а ці нелюди просто зникнуть із наступними землетрусами";

"Співчуваю вам, Катерино! Бажаю вам якнайшвидшого відновлення сил, і вашого стану! Це просто жах і морок", - зазначили українці.

Дивіться відео, як виглядає квартира Катерини Соляр:

Квартира Катерини Соляр / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

Обстріл Києва в ніч на 31 липня

У ніч на 31 липня країна-окупант РФ обстріляла столицю України спочатку дронами, а потім крилатими ракетами. Близько п'ятої години ранку окупанти влучили в багатоповерхівку у Святошинському районі, через що шестеро людей загинули, а ще 52 дістали поранення. Наслідки удару зафіксовано в чотирьох районах Києва.

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Про персону: Катерина Соляр Катерина Соляр - українська журналістка і телеведуча, яка прославилася ще на початку повномасштабної війни. Народилася 8 травня 1987 року в Жовтих Водах. У журналістику Катерина потрапила без профільної освіти. Вона закінчила Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, а на ТБ прийшла після того, як закінчила курси в "Інтершколі". До цього дівчина встигла попрацювати секретарем. Соляр розлучена, у 2024 році вона зізналася, що розійшлася з чоловіком після 12 років шлюбу.

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