'Не зовсім адекватна, але жива': РФ зруйнувала квартиру відомої ведучої

Коротко:
- Квартира Катерини Соляр постраждала
- Як їй вдалося врятуватися
Українська відома ведуча Катерина Соляр повідомила, що в ніч на 31 липня країна-терорист РФ пошкодила її квартиру.
На своїй сторінці в Instagram ведуча показала наслідки удару з тремтячими руками. У квартирі вибито вікна, знищено частину стелі та побито меблі.
"У принципі, я жива... Я трішечки зараз, може, не зовсім адекватна, але жива. Я не знаю поки що, чим допомогти, трясуться руки, але я норм", - змогла сказати Катерина.
Виявляється, під час тривоги Соляр перебувала в коридорі, що і врятувало її.
Також пізніше Катерина показала відео, на якому пила каву навпроти розбитого вікна і коротко підписала: "У мене є тільки два бажання зранку. Кава у мене вже є".
Шанувальники ведучої висловили свою підтримку і написали безліч коментарів.
- "Господи, Катерино, слава Богу ви жива і ціла. Здоров'я вам міцного і сил";
- "Катю, вам слова щирої підтримки! Сподіваюся, що для нас цей жах колись скінчиться, а ці нелюди просто зникнуть із наступними землетрусами";
- "Співчуваю вам, Катерино! Бажаю вам якнайшвидшого відновлення сил, і вашого стану! Це просто жах і морок", - зазначили українці.
Дивіться відео, як виглядає квартира Катерини Соляр:
Обстріл Києва в ніч на 31 липня
У ніч на 31 липня країна-окупант РФ обстріляла столицю України спочатку дронами, а потім крилатими ракетами. Близько п'ятої години ранку окупанти влучили в багатоповерхівку у Святошинському районі, через що шестеро людей загинули, а ще 52 дістали поранення. Наслідки удару зафіксовано в чотирьох районах Києва.
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Про персону: Катерина Соляр
Катерина Соляр - українська журналістка і телеведуча, яка прославилася ще на початку повномасштабної війни. Народилася 8 травня 1987 року в Жовтих Водах. У журналістику Катерина потрапила без профільної освіти. Вона закінчила Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, а на ТБ прийшла після того, як закінчила курси в "Інтершколі". До цього дівчина встигла попрацювати секретарем. Соляр розлучена, у 2024 році вона зізналася, що розійшлася з чоловіком після 12 років шлюбу.
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