"Давно хотіла": Еліна Світоліна прийняла важливе рішення

Еліна Світоліна створила затишне гніздечко в столиці.

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Еліна Світоліна - нерухомість / колаж: Главред, фото: instagram.com, Еліна Світоліна

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Еліна Світоліна купила квартиру в Києві

Як вона її обрала

Перша ракетка України Еліна Світоліна купила квартиру в Києві в одному з хмарочосів. За її словами, тепер у неї є власне "місце сили".

Як розповіла спортсменка в інтерв'ю виданню NV, вона дуже часто приїжджає до України після народження доньки Скай не тільки через роботу, а й проводить тут час із сім'єю. Тому придбання квартири стало правильним рішенням.

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"Я завжди думаю на кілька кроків уперед. Маю бажання більше часу перебувати в Україні, коли завершу професійну кар'єру. Давно хотіла знайти тут затишне місце", - розповіла Еліна.

Яку квартиру купила Еліна Світоліна

Світоліна придбала смарт-квартиру в 35-поверховому хмарочосі в Печерському районі столиці. Вона уточнила, що їй до душі жити у квартирі, а не в приватному будинку через постійні поїздки різними країнами. Також під час вибору квартири Еліна орієнтувалася саме на зручну інфраструктуру.

Еліна Світоліна з донькою / фото: instagram.com, Еліна Світоліна

"Коли я сюди зайшла, одразу зрозуміла, що це може бути моїм місцем. У цьому комплексі є спортивна зала, ресторан, парки і, звісно, укриття. Зручно мати все в одному місці", - зазначила Світоліна.

Також особливим місцем у квартирі стала кухня, з вікна якої видно значну частину Києва.

"Це мене сильно надихає, наприклад, піти на тренування, щоб потім бути зарядженою на цілий день. У цій квартирі відчуваю спокій, я цього дуже чекала", - додала спортсменка.

Еліна Світоліна / фото: instagram.com, Еліна Світоліна

А от чоловік тенісистки дуже хвилюється через поїздки Еліни в Україну під час повномасштабної війни.

"Звичайно, Гаель нервує. Це не дивно, адже новини, які переважно показують у Франції про Україну, дуже песимістичні. Загалом, він відреагував нормально. Чоловік знає, що Україна - моє місце сили, де я черпаю енергію від людей, друзів, держави. Потім це допомагає добре виступити на турнірах", - уточнила знаменитість.

Еліна Світоліна / інфографіка: Главред

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Про персону: Еліна Світоліна Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

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