Вони бояться: Кіркоров розповів про дітей, які повернулися в РФ

Олена Кюпелі
1 жовтня 2025, 12:09
126
Кіркоров розповів про плани своїх дітей і порадів за те, що ніхто з них не збирається співати.
Дочка Кіркорова вирішила довести путініста
Діти Кіркорова не бачать себе артистами/ Колаж Главред, фото скріншот ТікТок

Коротко:

  • Чого бояться діти Кіркорова
  • Чим вони хочуть займатися

Дочка співака-путініста Філіпа Кіркорова, який активно підтримує російський терористичний напад на Україну, виявляється боїться публічності.

Про це повідомив сам путініст під час чергового короткого інтерв'ю російським пропагандистам.

відео дня

Кіркорова запитали про те, ким його бачать у майбутньому його діти - Алла-Вікторія і Мартін Кіркорови. За словами путініста, його діти не хочуть йти стопами батька.

Філіп Кіркоров, Алла-Вікторія
Філіп Кіркоров із донькою / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Вони самі цього не хочуть слава тобі Господи. Бачать, скільки це праці і що собі не належиш. Вони у мене досить скромні хлопці і намагаються триматися в тіні - нікуди не ходять, бояться світла камер. Не бояться навіть, а уникають. Діти, як не крути, хочуть собі власної долі. Слава Богу, що вони обирають собі інший шлях у житті і я вже розумію який. Мартін - спорт, Алла-Вікторія малює, художник. На сцену не рвуться, вірші не читають, у театр не йдуть. А там вже як вийде", - заявив путініст Філіп Кіркоров.

Син Філіпа Кіркорова Мартін
Син Філіпа Кіркорова Мартін / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров підтримав пропагандистку Маргариту Симоньян після смерті її чоловіка Тиграна Кеосаяна. Путініст заявив, що "душа Тиграна знайшла спокій" і "пам'ять про нього буде світлою і живе в наших спогадах".

Також Філіп Кіркоров опустив нещодавній пісенний конкурс"Інтербачення", який став жалюгідною пародією терористичної Росії на "Євробачення". Кіркоров не з'явився ні на червоній доріжці, ні на самому заході.

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
