Сімейну таємницю Кіркорова розкрито.

Дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія назвала ім'я матері / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Дочка Кіркорова розсекретила, кого називає мамою

Хто виховує дітей співака

Дочка співака-путініста Філіпа Кіркорова, який активно підтримує російський терористичний напад на Україну, розсекретила, кого вона називає мамою. Алла-Вікторія опублікувала в особистому блозі відео, де розкрила цю таємницю. Незабаром ролик було видалено, але зірковий батько прокоментував одкровення дочки росЗМІ.

Дочка Кіркорова назвала своєю мамою Наталю Єфремову. Це підняло нову хвилю обговорень про те, чи є вона справжнім батьком Алли-Вікторії. У 2016 році саме її називали найімовірнішою претенденткою на роль біологічної матері дітей Кіркорова. Наталія є близькою подругою співака і часто з'являється в його будинку.

Філіп Кіркоров із донькою Аллою-Вікторією / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Кіркоров не став відмовчуватися і прокоментував загадкове відео. Він визнав, що Алла-Вікторія не припустилася помилки і Наталія справді є матір'ю для його доньки, але тільки хрещеною.

"Це наша хрещена. Вона і звертається до неї як до хрещеної. А хрещена як буває? Хрещена мама. Тому все правильно", - розповів Кіркоров.

Алла-Вікторія називає хрещену мамою / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - діти

Філіп Кіркоров виховує двох дітей - доньку Аллу-Вікторію та сина Мартіна. Їхня мама невідома: обидві дитини народилися завдяки сурогатному материнству, і артист ретельно приховує особистість жінки, яка виносила малюків. Дочку він назвав на честь своєї колишньої дружини Алли Пугачової, а сина на честь свого діда. Сам Кіркоров не раз підкреслював, що діти є головним щастям його життя, і він намагається приділяти їм максимум уваги.

Філіп Кіркоров і Алла-Вікторія гуляють у зоопарку / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Раніше Главред повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров підтримав пропагандистку Маргариту Симоньян після смерті її чоловіка Тиграна Кеосаяна. Путініст заявив, що "душа Тиграна знайшла спокій" і "пам'ять про нього буде світлою і живе в наших спогадах".

Також Філіп Кіркоров опустив нещодавній пісенний конкурс "Інтербачення", який став жалюгідною пародією терористичної Росії на "Євробачення". Кіркоров не з'явився ні на червоній доріжці, ні на самому заході.

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

