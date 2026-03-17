"Він був суворим": раптово помер зірка фільму "Назад у майбутнє"

Помер американський актор Метт Кларк.

https://glavred.net/starnews/on-byl-zhestkim-vnezapno-umer-zvezda-filma-nazad-v-budushchee-10749539.html Посилання скопійоване

Метт Кларк — "Назад у майбутнє 3" / колаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

Ви дізнаєтеся:

Відомий американський актор і зірка фільму "Назад у майбутнє 3" Метт Кларк несподівано помер. Про смерть знаменитості повідомило видання TMZ.

За інформацією видання, 89-річний актор пішов з життя через ускладнення після операції на спині. Кілька місяців тому Кларк переніс хірургічне втручання через перелом хребта. На жаль, організм актора не витримав, і його серце зупинилося в неділю вранці.

відео дня

Метт Кларк — зірка вестернів / фото: imdb.com

Про смерть зірки повідомила його дочка. Рідні Метта підкреслили, що актор був щирою і суворою людиною, яка не соромилася своєї роботи.

"Він побудував свій будинок власними руками. Він зберігав свої найщиріші дружні стосунки протягом шістдесяти років. Він щоразу з'являвся на роботі і на захисті своїх людей. Він був складним. Він був суворим. Він міг бути грубим", — зазначила родина актора.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.

Вони також розповіли про те, які пріоритети були у зірки в житті та кар'єрі.

Метт Кларк — відомі ролі / фото: imdb.com

"Він вважав, що йому пощастило з кар'єрою... і він помер так, як жив, на своїх умовах", — підсумували рідні Метта Кларка.

Метт Кларк — фільми та серіали

Метт Кларк — легенда Голлівуду, чиє ім'я нерозривно пов'язане із золотою ерою вестернів. Свою кар'єру він розпочав ще в театрі в 50-х роках, але справжню славу здобув на кіноекранах, ставши незамінним характерним актором. Глядачі пам'ятають його за культовими ролями у фільмах "Назад у майбутнє 3", "Повернення до країни Оз" та "Дисбат". Кларк також став частим гостем популярних телесеріалів, двічі з'явившись у проекті "Вокер, техаський рейнджер" і відзначившись у "Нових пригодах Супермена". Навіть у пізні роки він залишався затребуваним, знявшись у комедійному вестерні "Мільйон способів втратити голову".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред