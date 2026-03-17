"Він був суворим": раптово помер зірка фільму "Назад у майбутнє"

Відомий американський актор і зірка фільму "Назад у майбутнє 3" Метт Кларк несподівано помер. Про смерть знаменитості повідомило видання TMZ.
За інформацією видання, 89-річний актор пішов з життя через ускладнення після операції на спині. Кілька місяців тому Кларк переніс хірургічне втручання через перелом хребта. На жаль, організм актора не витримав, і його серце зупинилося в неділю вранці.
Про смерть зірки повідомила його дочка. Рідні Метта підкреслили, що актор був щирою і суворою людиною, яка не соромилася своєї роботи.
"Він побудував свій будинок власними руками. Він зберігав свої найщиріші дружні стосунки протягом шістдесяти років. Він щоразу з'являвся на роботі і на захисті своїх людей. Він був складним. Він був суворим. Він міг бути грубим", — зазначила родина актора.
Вони також розповіли про те, які пріоритети були у зірки в житті та кар'єрі.
"Він вважав, що йому пощастило з кар'єрою... і він помер так, як жив, на своїх умовах", — підсумували рідні Метта Кларка.
Метт Кларк — фільми та серіали
Метт Кларк — легенда Голлівуду, чиє ім'я нерозривно пов'язане із золотою ерою вестернів. Свою кар'єру він розпочав ще в театрі в 50-х роках, але справжню славу здобув на кіноекранах, ставши незамінним характерним актором. Глядачі пам'ятають його за культовими ролями у фільмах "Назад у майбутнє 3", "Повернення до країни Оз" та "Дисбат". Кларк також став частим гостем популярних телесеріалів, двічі з'явившись у проекті "Вокер, техаський рейнджер" і відзначившись у "Нових пригодах Супермена". Навіть у пізні роки він залишався затребуваним, знявшись у комедійному вестерні "Мільйон способів втратити голову".
