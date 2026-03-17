"Він був суворим": раптово помер зірка фільму "Назад у майбутнє"

Христина Трохимчук
17 березня 2026, 11:05
Помер американський актор Метт Кларк.
Метт Кларк — "Назад у майбутнє 3" / колаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

Відомий американський актор і зірка фільму "Назад у майбутнє 3" Метт Кларк несподівано помер. Про смерть знаменитості повідомило видання TMZ.

За інформацією видання, 89-річний актор пішов з життя через ускладнення після операції на спині. Кілька місяців тому Кларк переніс хірургічне втручання через перелом хребта. На жаль, організм актора не витримав, і його серце зупинилося в неділю вранці.

Метт Кларк — зірка вестернів
Метт Кларк — зірка вестернів / фото: imdb.com

Про смерть зірки повідомила його дочка. Рідні Метта підкреслили, що актор був щирою і суворою людиною, яка не соромилася своєї роботи.

"Він побудував свій будинок власними руками. Він зберігав свої найщиріші дружні стосунки протягом шістдесяти років. Він щоразу з'являвся на роботі і на захисті своїх людей. Він був складним. Він був суворим. Він міг бути грубим", — зазначила родина актора.

Вони також розповіли про те, які пріоритети були у зірки в житті та кар'єрі.

Метт Кларк — відомі ролі
Метт Кларк — відомі ролі / фото: imdb.com

"Він вважав, що йому пощастило з кар'єрою... і він помер так, як жив, на своїх умовах", — підсумували рідні Метта Кларка.

Метт Кларк — фільми та серіали

Метт Кларк — легенда Голлівуду, чиє ім'я нерозривно пов'язане із золотою ерою вестернів. Свою кар'єру він розпочав ще в театрі в 50-х роках, але справжню славу здобув на кіноекранах, ставши незамінним характерним актором. Глядачі пам'ятають його за культовими ролями у фільмах "Назад у майбутнє 3", "Повернення до країни Оз" та "Дисбат". Кларк також став частим гостем популярних телесеріалів, двічі з'явившись у проекті "Вокер, техаський рейнджер" і відзначившись у "Нових пригодах Супермена". Навіть у пізні роки він залишався затребуваним, знявшись у комедійному вестерні "Мільйон способів втратити голову".

Раніше Главред повідомляв, що представниця України на "Євробаченні-2026" LELEKA відверто розповіла про труднощі підготовки до головної сцени Європи. Артистка зізналася, що найскладніше для неї — знайти фінансування для номера.

Також Ані Лорак отримала в РФ премію "Співачка року", чим спровокувала хвилю невдоволення серед місцевих зірок. Зокрема, відома співачка відкрито заявила, що новоспечена громадянка країни-агресора несправедливо забирає нагороди російських артистів.

Вперше в історії: Україна отримала фінальні умови для вступу до ЄС

Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

Зайшли у глухий кут, часу мало: МВФ б'є тривогу через допомогу Україні

Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядав

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

12:09

Багряний, юхтовий, блаватний: що насправді означають ці кольори

11:52

Дрони атакували авіазавод у Росії: під ударом могли опинитися літаки А-50Відео

11:37

На Рівненщині погіршиться погода: синоптики попереджають про стрибки температури

11:36

Українці купують кілограмами: в супермаркетах подорожчали базові продукти

11:10

Господарка помітила щось дивне в роті кішки: що налякало ветеринара

Не більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальнеНе більше 1000 на місяць: як працюватиме "Нацкешбек" на пальне
11:08

Вперше в історії: Україна отримала фінальні умови для вступу до ЄС

11:05

"Він був суворим": раптово помер зірка фільму "Назад у майбутнє"

11:03

Китайський гороскоп на завтра, 18 березня: Тиграм — образи, Зміям — конфлікти

11:01

Нагар і жир зникнуть миттєво: чим відмити газові конфорки до блиску

Реклама
10:54

Що кинути в лунку, щоб зібрати ранній урожай помідорів: секрет дачників

10:45

Насувається 6-бальний шторм: дата сильної магнітної бурі

10:32

Зайшли у глухий кут, часу мало: МВФ б'є тривогу через допомогу Україні

10:31

Коли Україна була імперією та як виглядали її кордони на карті - забута правдаВідео

10:26

Погрози Ірану та шлях до припинення воєн: Зеленський зробив ряд важливих заяв

10:18

"В психіатричній лікарні": LELEKA здивувала зізнанням перед ЄвробаченнямВідео

10:02

Німці перевірили: навіщо класти туалетний папір у холодильник

10:01

Що вже не модно в 2026 році – поради стилістів для сучасного образу

09:51

Полтавщину накриває похолодання: синоптики попередили про зміну температури

09:41

Розбила серця фанатам: "Баффі" Сара Мішель Геллар повідомила сумну новину

09:26

Удар по портах та енергетиці: РФ атакувала Одеську область, почалися перебої зі світломФото

Реклама
09:16

Григорій Решетник залишився сам — що сталося

09:13

Гроші самі йдуть до рук: у трьох знаків зодіаку почне "шарудіти в кишені" вже з 17 березня

09:01

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 березня (оновлюється)

08:35

Терміново перекидають війська: в ISW заявили про зірвані плани росіян на фронті

08:33

Карта Deep State онлайн за 17 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:29

Від Кубані до Ленінградської області: РФ атакували дрони, горить НПЗ

07:32

Коли закінчиться війна: реалістичний прогноз КазанськогоПогляд

07:18

Вибухи в Запоріжжі: Росія завдала удару по терміналу, постраждали працівникиФотоВідео

06:54

"У нього є те, що мені потрібно": Зеленський заінтригував заявою про НетаньяхуВідео

05:55

"Не наша": відома співачка "розмазала" перемогу Лорак у РФ

05:15

Шанс на мільйон: для чотирьох знаків зодіаку почнеться період великої удачі

04:41

У СРСР вважали "аморальним": який звичний одяг забороняли носити радянським жінкам

04:25

Дві фрази, які Терези ненавидять чути: чого не варто говорити

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з собакою за 49 с

03:13

Як сказати "в тому числі" українською: більшість говорить неправильно

02:37

Трансгендерний син Шер одружився: яким було весілля 57-річного Чеза Боно

02:32

Для чого реально потрібні пакетики в коробках з нових кросівок: здивує багатьохВідео

02:01

Позашлюбний син Шварценеггера здивував схожістю із зірковим татом

02:00

Нікіта Пресняков збіднів: його батько-путініст розказав правду про стан сина

01:52

"Можу зробити все, що захочу": Трамп розкрив сценарій для ще однієї країни

Реклама
01:22

Ющенко "дружніми обіймами" привітав Шона Пенна з "Оскаром"

00:48

Не підкорився навіть Шевченку: молодий форвард Динамо повторив унікальний рекорд

00:23

"Не можна прощати": Олена Мозгова заговорила про зраду

00:02

Зіпсують інтер’єр та додадуть клопоту: 4 помилкові рішення під час ремонту кухніВідео

16 березня, понеділок
23:29

Олена Тополя розповіла про зміну прізвища після розлучення

23:08

Не лише Донбас: у ЗСУ розкрили, де РФ готує умови для великого натупу

23:06

Росія готує незвичайний удар по Україні - названо особливість і терміни

22:55

Потрібна термінова операція: у Марини Хлєбнікової виявили пухлину

22:44

У Львові прогримів гучний вибух, горить автобус – перші подробиціФотоВідео

22:25

Як створити "мармурові" пасхальні яйця: лайфхак, який підкорив Мережу

