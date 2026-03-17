"В психіатричній лікарні": LELEKA здивувала зізнанням перед Євробаченням

Співачка розповіла про підготовку до Євробачення 2026.

LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Співачка LELEKA, яка представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2026", розповіла про труднощі підготовки до виступу на головній європейській сцені. Як зізналася співачка в інтерв’ю Сашкові Гетьману, найскладніше — профінансувати номер і підтримувати стабільний психічний стан.

Як зазначила LELEKA, для підготовки гідного номера для Євробачення може бути недостатньо навіть 100 тисяч євро. Зараз головним завданням артистки є пошук коштів для втілення творчої задумки.

LELEKA — Національний відбір / фото: instagram.com, LELEKA

"Це зараз у нас першочергове і найскладніше завдання, яке найбільше мене турбує і вселяє найбільший страх — знайти ці кошти. Насправді та сума, яку ви назвали (100 тис. євро — прим. ред.), занадто мала для того, щоб зробити яскравий номер. З огляду на ті розцінки, які є на Євробаченні, ти в таку суму не вкладаєшся", — поділилася артистка, зазначивши, що на номер вона розраховує витратити близько 300 тисяч євро.

Також LELEKA розповіла про те, як на її участь у Євробаченні може вплинути психічний стан. Співачка відверто зізналася, що у неї є психіатричний діагноз і вона проходить лікування. На конкурс вона обов'язково візьме з собою антидепресанти.

LELEKA — діагноз / фото: instagram.com, LELEKA

"Чому я назвала антидепресанти як одну з трьох речей — тому що у мене є певний діагноз, тому що я перебувала в психіатричній лікарні і я лікуюся. І тому вони (антидепресанти — прим. ред.) мені просто необхідні", — поділилася LELEKA.

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

