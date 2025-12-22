Катерина Остапчук зробила заяву про другу вагітність - деталі

Дружина Володимира Остапчука розповіла про плани зіркової пари.

https://glavred.net/starnews/ekaterina-ostapchuk-sdelala-zayavlenie-pro-vtoruyu-beremennost-detali-10726175.html Посилання скопійоване

Катерина Остапчук вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Остапчук

Ви дізнаєтеся:

Катерина Остапчук відповіла на запитання про другу вагітність

Як вона справляється з материнством

Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, чесно відповіла на запитання підписника про другу вагітність. В Instagram вона поділилася, що не стане затягувати з другою дитиною.

Катерина пожартувала, що шанувальники хочуть її страждань, але зізналася, що вони з Володимиром уже задумалися про другу дитину. Єдине, що стримує дівчину, - необхідність поправити здоров'я.

відео дня

"Хочете, щоб і я страждала? Та ми б уже, але вирішила спочатку закрити деякі питання щодо здоров'я", - відповіла Остапчук.

Володимир Остапчук - син / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

Також вона зазначила, що не планує великої перерви між вагітностями, але побоюється повторення неприємних симптомів.

"Великої перерви не планую робити. Але як згадаю той токсикоз...", - поскаржилася Катерина.

Крім того, дружина ведучого розповіла про те, чи боїться конкуренції з нянею свого сина. За словами блогерки, вона не ревнує малюка.

Володимир Остапчук - сім'я / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

"Ревнувати дитину до няні для мене якась дивна історія. Потім це переросте в ревнощі до його дівчат і дружини? Я, слава Богу, реалізована не тільки як мама, тому в 18 - до побачення", - написала Остапчук.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий український шоумен і військовослужбовець Даніель Салем показав наслідки своїх поранень на фронті. У його Instagram з'явилися кадри з карети швидкої допомоги. Після зйомок шоумену знадобилася медична допомога.

Також відомого американського актора Джеймса Ренсона знайшли мертвим у Лос-Анджелесі. Поліція почала розслідування за фактом смерті Ренсона, проте не знайшла жодних ознак насильницької загибелі. Про смерть актора також повідомила його дружина Джеймі Макфі.

Вас може зацікавити:

Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред