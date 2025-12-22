Катерина Остапчук зробила заяву про другу вагітність - деталі

Ви дізнаєтеся:
- Катерина Остапчук відповіла на запитання про другу вагітність
- Як вона справляється з материнством
Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, чесно відповіла на запитання підписника про другу вагітність. В Instagram вона поділилася, що не стане затягувати з другою дитиною.
Катерина пожартувала, що шанувальники хочуть її страждань, але зізналася, що вони з Володимиром уже задумалися про другу дитину. Єдине, що стримує дівчину, - необхідність поправити здоров'я.
"Хочете, щоб і я страждала? Та ми б уже, але вирішила спочатку закрити деякі питання щодо здоров'я", - відповіла Остапчук.
Також вона зазначила, що не планує великої перерви між вагітностями, але побоюється повторення неприємних симптомів.
"Великої перерви не планую робити. Але як згадаю той токсикоз...", - поскаржилася Катерина.
Крім того, дружина ведучого розповіла про те, чи боїться конкуренції з нянею свого сина. За словами блогерки, вона не ревнує малюка.
"Ревнувати дитину до няні для мене якась дивна історія. Потім це переросте в ревнощі до його дівчат і дружини? Я, слава Богу, реалізована не тільки як мама, тому в 18 - до побачення", - написала Остапчук.
Про персону: Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік.
Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.
