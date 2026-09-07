Колишня дівчина Тома Круза з'явилася в обіймах свого хлопця в Італії

Кеті Холмс показала, як насолоджується відпочинком в Італії.

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Кеті Холмс з’явилася з новим хлопцем / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Як виглядала закохана пара

Де вони з'явилися разом

Популярна голлівудська актриса і колишня дружина Тома Круза Кеті Холмс провела романтичний відпочинок в Італії разом зі своїм новим коханим - художником Джейсоном Бардом Ярмошки.

Як пише The Daily Mail, пара вирушила на прогулянку на човні по озеру Комо, де насолоджувалася усамітненням, мальовничими краєвидами та товариством одне одного.

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На опублікованих знімках 47-річна зірка позує в білому бікіні, засмагаючи на борту, а також з’являється в елегантній чорній сукні з глибоким вирізом. Закохані виглядали розслабленими та щасливими: вони сміялися, обіймалися й не приховували своїх почуттів.

Кеті Холмс із хлопцем відпочивала в Італії / Фото Instagram/katieholmes

Під час поїздки Джейсон керував човном, а Кеті милувалася заходом сонця та навколишніми краєвидами. На знімках також видно, як актриса відпочиває на сонці, робить жест у вигляді серця та просто насолоджується атмосферою відпочинку.

Кеті Холмс із хлопцем відпочивала в Італії / Фото Instagram/katieholmes

Їхній роман став публічним зовсім недавно - на початку вересня Холмс офіційно підтвердила стосунки в соцмережах, привітавши бойфренда з днем народження. За даними джерел, пара познайомилася влітку і швидко знайшла спільну мову завдяки спільним інтересам, особливо у сфері мистецтва.

Кеті Холмс із хлопцем відпочивала в Італії / Фото Instagram/katieholmes

Відтоді їх дедалі частіше бачать разом - спочатку на світських заходах, а потім і на спільних прогулянках, де вони не приховували симпатії одне до одного.

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Про особу: Кеті Холмс? Кеті Холмс - американська актриса. Найбільш відома завдяки ролі Джої Поттер у телесеріалі "Бухта Доусона" (1998–2003). Була визнана різними виданнями однією з найпривабливіших жінок усіх часів. Була обличчям рекламних кампаній брендів Garnier, Coach, Miu Miu, Ann Taylor, Bobbi Brown тощо.

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