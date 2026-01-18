"Рабський контракт": скандал Jerry Heil і Кажанни зробив несподіваний поворот

Лейбл Nova Music розкрив умови контракту і обурив Кажанну.

Jerry Heil про скандал з Кажанною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Heil, Кажанна

Українська співачка і засновниця "Nova Music" Jerry Heil відреагувала на висловлювання артистки Кажанни, яка невтішно висловилася з приводу співпраці з лейблом. У Telegram фіналістка Нацвідбору висловила свою думку з приводу ситуації, а також поділилася офіційною позицією лейбла.

Незважаючи на неоднозначну реакцію соцмереж, Кажанна підтвердила свої слова про те, що її не влаштовують умови співпраці з "Nova Music". Співачка назвала контракт "рабським" і зажадала його негайного розірвання. Кажанна зазначила, що лейбл погано виконував свої обов'язки, оскільки більшість аудиторії дізналася про неї як про артистку не завдяки зусиллям продюсерів, а через TikTok. Для фінансування кліпів і зйомок залучалися спонсори. Також співачка заявила, що їй не виплачувалися роялті.

Кажанна - відповідь Jerry Heil / фото: instagram.com, Кажанна

"Я хочу, щоб мене нарешті відпустили з цього рабського контракту, як і було домовлено, але не шантажували зарплатою або роялті, щоб я підписала нову угоду з умовами, які мене не влаштовують, як це відбувається зараз", - написала Кажанна в Instagram.

Висловилася про ситуацію і сама Jerry Heil. Співачка поскаржилася на те, що скандал стався невчасно — прямо на початку активної підготовки до Національного відбору на Євробачення. Засновниця Nova Music припустила, що на артистку могли вплинути інші лейбли, щоб переманити її до себе. Також співачка зазначила, що пропонувала Кажанні взяти участь у Нацвідборі.

Jerry Heil - Національний відбір / фото: instagram.com, Jerry Heil

"Я не знаю, який лейбл міг так накрутити Аню. Бо знаю, що коли лейбл хантить, він буде страшно котити бочку на той лейбл, на якому знаходиться артист зараз. Якщо Аня прийшла до таких висновків сама — це дуже сумно... Хто знає мою історію хоча б починаючи десь з 2017 року, знає, що я пройшла непростий шлях і ніколи б не вчинила так з будь-яким артистом — а тим більше з дівчиною, якій ми взялися допомогти", — висловилася Jerry Heil.

Офіційна відповідь Jerry Heil про Кажанну / фото: t.me/jerryheil

Також з'явилася офіційна заява від Nova Music в Instagram, де були розкриті основні деталі контракту Кажанни. Згідно з нею, спочатку діяв продюсерський договір у форматі 70% (лейблу) / 30% (артистці) від чистого прибутку. Восени 2025 року лейбл запропонував перейти на модель 50/50, однак артистка відмовилася. Як стверджується, Nova Music повністю покривали створення пісень, відеоконтенту, промо, роботу команди (PR, digital) і концертну інфраструктуру, а також надавали аванси на особисті потреби.

Позиція Nova Music / фото: instagram.com, Nova Music

Лейбл підкреслює, що була проведена продуктивна робота з артисткою — записано 13 треків, випущено альбом, знято 5 кліпів і проведено близько 10 виступів. Кажанна стала обличчям брендів, відомих в Україні та за кордоном. Проект планувався як інвестиція на три роки з виходом "в нуль" на третій рік. Незважаючи на описані лейблом успіхи, на момент розірвання контракту (січень 2026 року) Кажанна так і не вийшла у фінансовий плюс.

Черговим "каменем спотикання" для Nova Music і артистки стала внутрішня звітність — лейбл стверджує, що Кажанна була з нею ознайомлена. Артистка це заперечує і заявляє, що вже місяць намагається з'ясувати, куди йшли її гроші.

Кажанні не виплачували роялті / фото: instagram.com, Кажанна

Через деякий час скандал між Кажанною і Nova Music отримав несподіваний поворот. Музикантка і поетеса Vitaliia (Віталія Грицак), яка співпрацювала з лейблом у 2023 році, також публічно заявила про те, що їй не виплатили роялті.

"Хочу підтримати Кажанну і звернутися до команди лейблу Nova Music — виплатіть, будь ласка, нарешті і мені роялті за мої пісні", — написала Віталія в Instagram.

Віталія Грицак про співпрацю з Nova Music / фото: instagram.com, vitahrytsak

Jerry Heil / інфографіка: Главред

Про особу: Jerry Heil Джеррі Хейл — українська співачка і автор пісень. Стала відома як відеоблогер і кавер-виконавець завдяки переспівуванню пісень світових і українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, скасування" з її дебютного студійного альбому "Я — Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" в Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

