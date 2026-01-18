Бабуся не допомагала: онук-втікач Ротару зробив заяву про музичну кар'єру

Анатолій Євдокименко розповів, як починав свій шлях у музиці.

https://glavred.net/starnews/babushka-ne-pomogala-vnuk-beglec-rotaru-sdelal-zayavlenie-o-muzykalnoy-karere-10733291.html Посилання скопійоване

Анатолій Євдокименко - онук Софії Ротару / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Ви дізнаєтеся:

Як Анатолій Євдокименко починав музичну кар'єру

Хто став його наставником

Онук легендарної української співачки Софії Ротару, який покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення, висловився з приводу своєї музичної кар'єри в Instagram. Анатолій Євдокименко, який виступає під псевдонімом SHMN, згадав, як починав свій шлях у шоу-бізнесі.

Музикант записав відео англійською мовою про те, як почав створювати музику. Анатолій не згадує в ньому своїх іменитих родичів, зокрема бабусю Софію Ротару. За словами Євдокименка, зараз він зосереджений на створенні власної музики.

відео дня

Анатолій Євдокименко музика / фото: instagram.com, Анатолій Євдокименко

"Мої найперші спогади про музичне продюсування сягають підліткового віку. Я пам'ятаю, як натрапив на просте у використанні програмне забезпечення для створення музики, яке розпалило мій інтерес і дало мені базове розуміння того, як створюються треки", — розповів артист.

Як виявилося, підтримку в своєму захопленні Анатолій отримав не від зіркової родички Софії Ротару, а від іншого музиканта. Наставником Євдокименка з дитинства став Олексій Лаптєв, який заклав основу для його професійного становлення.

"Тоді я зустрів свого першого наставника Олексія Лаптєва. Він навчив мене основам і зіграв величезну роль у формуванні моїх ранніх років як артиста", — повідомив онук Ротару.

Як виглядає онук Софії Ротару / фото: instagram.com, Анатолій Євдокименко

Анатолій Євдокименко — скандал

Анатолій Євдокименко, онук легендарної Софії Ротару, продовжує будувати кар'єру за кордоном після гучного скандалу на початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року його разом з батьком затримали при спробі нелегально перетнути кордон на човні, проте згодом музиканту все ж вдалося покинути країну. Наразі молодий чоловік живе в Європі і виступає під псевдонімом SHMN.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка Наталія Могилевська повернулася з сімейного відпочинку на Тенеріфе і відверто розповіла, що сталося з її будинком під час відключень світла. Артистка поділилася, що у її чоловіка з'явилося дуже складне завдання.

Також ведуча Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок зі своїм нареченим — військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. На знімках можна побачити, як Леся і Дмитро підкорювали засніжені карпатські вершини на снігоходах. Також ведуча засвітила брендові яскраві чоботи.

Вас може зацікавити:

Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська і українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала повідомлення в Інстаграм, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред