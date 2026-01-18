Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Бабуся не допомагала: онук-втікач Ротару зробив заяву про музичну кар'єру

Христина Трохимчук
18 січня 2026, 14:58
75
Анатолій Євдокименко розповів, як починав свій шлях у музиці.
Анатолій Євдокименко - онук Софії Ротару
Анатолій Євдокименко - онук Софії Ротару / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Ви дізнаєтеся:

  • Як Анатолій Євдокименко починав музичну кар'єру
  • Хто став його наставником

Онук легендарної української співачки Софії Ротару, який покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення, висловився з приводу своєї музичної кар'єри в Instagram. Анатолій Євдокименко, який виступає під псевдонімом SHMN, згадав, як починав свій шлях у шоу-бізнесі.

Музикант записав відео англійською мовою про те, як почав створювати музику. Анатолій не згадує в ньому своїх іменитих родичів, зокрема бабусю Софію Ротару. За словами Євдокименка, зараз він зосереджений на створенні власної музики.

відео дня
Анатолій Євдокименко музика
Анатолій Євдокименко музика / фото: instagram.com, Анатолій Євдокименко

"Мої найперші спогади про музичне продюсування сягають підліткового віку. Я пам'ятаю, як натрапив на просте у використанні програмне забезпечення для створення музики, яке розпалило мій інтерес і дало мені базове розуміння того, як створюються треки", — розповів артист.

Як виявилося, підтримку в своєму захопленні Анатолій отримав не від зіркової родички Софії Ротару, а від іншого музиканта. Наставником Євдокименка з дитинства став Олексій Лаптєв, який заклав основу для його професійного становлення.

"Тоді я зустрів свого першого наставника Олексія Лаптєва. Він навчив мене основам і зіграв величезну роль у формуванні моїх ранніх років як артиста", — повідомив онук Ротару.

Як виглядає онук Софії Ротару
Як виглядає онук Софії Ротару / фото: instagram.com, Анатолій Євдокименко

Анатолій Євдокименко — скандал

Анатолій Євдокименко, онук легендарної Софії Ротару, продовжує будувати кар'єру за кордоном після гучного скандалу на початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року його разом з батьком затримали при спробі нелегально перетнути кордон на човні, проте згодом музиканту все ж вдалося покинути країну. Наразі молодий чоловік живе в Європі і виступає під псевдонімом SHMN.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що співачка Наталія Могилевська повернулася з сімейного відпочинку на Тенеріфе і відверто розповіла, що сталося з її будинком під час відключень світла. Артистка поділилася, що у її чоловіка з'явилося дуже складне завдання.

Також ведуча Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок зі своїм нареченим — військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. На знімках можна побачити, як Леся і Дмитро підкорювали засніжені карпатські вершини на снігоходах. Також ведуча засвітила брендові яскраві чоботи.

Вас може зацікавити:

Про особу: Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару - радянська і українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала повідомлення в Інстаграм, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Софія Ротару Анатолій Євдокименко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни повідомили про прорив на Слов'янському напрямку - в ЗСУ зробили заяву

Росіяни повідомили про прорив на Слов'янському напрямку - в ЗСУ зробили заяву

16:15Фронт
РФ намагається створити "буферну зону" на ключовому напрямку: у ДШВ оцінили загрозу

РФ намагається створити "буферну зону" на ключовому напрямку: у ДШВ оцінили загрозу

16:04Фронт
Смертельне ДТП із сином Кадирова: що приховують в Росії та хто тепер очолить Чечню

Смертельне ДТП із сином Кадирова: що приховують в Росії та хто тепер очолить Чечню

14:04Світ
Реклама

Популярне

Більше
РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

Китайський гороскоп на завтра, 18 січня: Щурам - випробування, Півням - образи

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

Останні новини

16:15

Росіяни повідомили про прорив на Слов'янському напрямку - в ЗСУ зробили заяву

16:15

"Рабський контракт": скандал Jerry Heil і Кажанни зробив несподіваний поворот

16:04

РФ намагається створити "буферну зону" на ключовому напрямку: у ДШВ оцінили загрозу

15:39

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттямВідео

15:36

Як правильно миритися з ображеним котом: ветеринари дали 7 важливих порад

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
15:32

Після чого посадити моркву на наступний рік: найкращі попередникиВідео

15:21

Психолог назвав 3 неочевидні звички, які можуть зруйнувати навіть міцні стосунки

15:20

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

15:16

Молодик у Козерозі 18 січня: сильний прогноз на два тижні для всіх знаків зодіакуВідео

Реклама
14:58

Бабуся не допомагала: онук-втікач Ротару зробив заяву про музичну кар'єруВідео

14:54

"Місто спалахне, почнеться ефект доміно": де в Росії може початись бунт проти владиВідео

14:33

Не клейкий, а розсипчастий: як варити рис, щоб він вийшов ідеальним

14:26

Майбутня мама Аліна Гросу не змогла визначити стать малюка: "Катастрофа"

14:18

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

14:07

Цінники перепишуть уже до кінця лютого: які продукти подорожчають одразу на 10%

14:04

Смертельне ДТП із сином Кадирова: що приховують в Росії та хто тепер очолить ЧечнюВідео

13:17

Популярна українська співачка зробила операцію - деталі

13:14

Могилевська повернула доньок в Україну і розкрила, що їх чекало: "У чоловіка величезна задача"Відео

12:54

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подрробиці

12:14

Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

Реклама
12:02

"Масік є": Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовимВідео

11:59

Долар змінює ціну: прогноз експерта щодо вартості до 25 січня

11:55

Удар "великою ракетою": з'явились нові деталі масованої атаки по РФ, куди влучили

11:28

Северіон Дангадзе: біографія і досьє досьє

11:24

"Бойові" черниці, яких помічали біля окупантів, пробралися до Швеції - ЗМІ

11:06

Любовний гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

10:57

Цілодобові обмеження: як 18 січня вимикатимуть світло на Житомирщині

10:41

"Дякую за моральні травми": відома співачка висміяла Jerry Heil і зі скандалом покинула її лейбл

09:59

Платний "квиток" до Ради миру: Bloomberg розкрив деталі гучної ініціативи Трампа

09:54

Гороскоп Таро на тиждень з 19 по 25 січня: Рибам потрібна допомога, Терезам - інтрига

09:25

В Україні почалися екстрені відключення світла - де більше не діють графіки

08:58

Удар по логістиці РФ: партизани "АТЕШ" атакували ключовий енергооб’єкт Брянська

08:53

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

08:42

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня: Левам - влада, Дівам - прозріння

08:30

Карта Deep State онлайн за 18 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 січня (оновлюється)

08:10

У України є 2-3 місяці: що буде потімПогляд

07:39

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитинаФотоВідео

06:10

Чому Лондон не хоче зустрічі з ПутінимПогляд

05:27

Котлети зі звичайного фаршу абсолютно по-новому: рецепт простіше простого

Реклама
04:36

Обрані Всесвітом: три знаки зодіаку, на яких чекає неочікуваний поворот у житті

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з іграшкою за 19 секунд

03:00

Найкращий час настав: чотири знаки зодіаку входять у період великого везіння

01:49

Вчені приголомшили катастрофічним прогнозом: Земля може бути випарена Сонцем

17 січня, субота
23:45

Росія весь день б'є по енергетиці Харківщини: деталі серйозних "прильотів"Фото

22:33

Не оцет і не хімія: знайдено засіб проти цвілі, який реально працюєВідео

22:11

Трьом знакам зодіаку судилося радикальне перезавантаження: зміни на порозі

21:37

Правила комендантської години в Києві оновлені: названо головні зміни

21:11

"Тема закрита": Мілевський побився з екс-одноклубником по "Динамо" під час матчуВідео

20:34

Обмеження у всіх регіонах: як відключатимуть електроенергію 18 січня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти