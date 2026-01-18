Переможець "Голосу країни" опинився в лікарні - що сталося

Сергій Лазановський після наркозу вийшов на зв'язок із шанувальниками.

Сергій Лазановський у лікарні - що сталося з Ridnyi / колаж: Главред, фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Коротко:

Сергій Лазановський переніс операцію

Виконавець розповів про свій стан

Український співак і переможець 11 сезону шоу "Голос країни" Сергій Лазановський (Ridnyi) опинився в лікарні. Про це він розповів у своєму блозі в Instagram.

Сергію провели планову операцію, він успішно вийшов з-під наркозу і готується до реабілітації. "Мене ще нудить трохи від наркозу, то не можу всім відповісти, але всіх обіймаю. Зі мною все добре. Операція була планова, треба було її зробити в період, коли хоч трохи вихідний", - написав співак в сторіс.

відео дня

Також Лазановський додав фото себе в лікарняному ліжку і подарунків, які принесли йому друзі. Серед іншого виявилася блакитний візочок, заповнений квітами - таким чином близькі виконавця хотіли побажати йому побільше здоров'я, щоб йому не потрібно було ходити по лікарях. "Коли друзі з гумором, то після операції цікавіше прокидатись. Я не народжував, раптом що", - посміявся з витівки друзів Ridnyi.

Яку саме операцію він переніс, Сергій Лазановський уточнювати не став.

Про персону: Сергій Лазановський Сергій Лазановський (Ridnyi) — український співак, актор театру і кіно, диктор радіо і телебачення, український телеведучий. Переможець талант-шоу "Голос країни" (2021), повідомляє Вікіпедія.

