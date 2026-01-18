Переможець "Голосу країни" опинився в лікарні - що сталося

Коротко:
- Сергій Лазановський переніс операцію
- Виконавець розповів про свій стан
Український співак і переможець 11 сезону шоу "Голос країни" Сергій Лазановський (Ridnyi) опинився в лікарні. Про це він розповів у своєму блозі в Instagram.
Сергію провели планову операцію, він успішно вийшов з-під наркозу і готується до реабілітації. "Мене ще нудить трохи від наркозу, то не можу всім відповісти, але всіх обіймаю. Зі мною все добре. Операція була планова, треба було її зробити в період, коли хоч трохи вихідний", - написав співак в сторіс.
Також Лазановський додав фото себе в лікарняному ліжку і подарунків, які принесли йому друзі. Серед іншого виявилася блакитний візочок, заповнений квітами - таким чином близькі виконавця хотіли побажати йому побільше здоров'я, щоб йому не потрібно було ходити по лікарях. "Коли друзі з гумором, то після операції цікавіше прокидатись. Я не народжував, раптом що", - посміявся з витівки друзів Ridnyi.
Яку саме операцію він переніс, Сергій Лазановський уточнювати не став.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про неприємний сюрприз, який чекав на Наталію Могилевську та її сім'ю після повернення додому з відпустки. Співачка була неприємно здивована.
Також українська ведуча Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовим і їхнім сином-малюком. Для зимової відпустки пара обрала карпатський курорт.
Читайте також:
- Майбутня мама Аліна Гросу не змогла визначити стать малюка: "Катастрофа"
- Бабуся не допомагала: онук-втікач Ротару зробив заяву про музичну кар'єру
- "Рабський контракт": скандал Jerry Heil і Кажанни зробив несподіваний поворот
Про персону: Сергій Лазановський
Сергій Лазановський (Ridnyi) — український співак, актор театру і кіно, диктор радіо і телебачення, український телеведучий. Переможець талант-шоу "Голос країни" (2021), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред