Національний відбір на Євробачення-2026: хто переможе

Читайте більше:
- Коли відбудеться фінал Нацвідбору-2026
- Хто може перемогти на конкурсі
Національний відбір-2026 визначить, хто представлятиме Україну на майбутньому Євробаченні у Відні в травні. Серед десяти фіналістів конкурсу опинилися Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба.
Переможця, який поїде на Євробачення-2026, єврофани та авторитетне журі оберуть 7 лютого. А поки букмекери намагаються вгадати ім'я артиста, який підкорить Нацвідбір.
Так, у лідерах, з імовірністю перемоги на Національному відборі на Євробачення-2026 у 44 відсотки, опинилася Jerry Heil з піснею "Catharticus". На другому місці LELÉKA - "Ridnym". Третє місце поки віддають Monokate і її треку "ТYТ" - 18%.
У самому кінці списку опинилися Valeriya Force і ЩукаРиба - один і менше одного відсотка відповідно.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про неприємний сюрприз, який чекав на Наталію Могилевську та її сім'ю після повернення додому з відпочинку. Співачка була неприємно здивована.
Також українська ведуча Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовим і їхнім сином-малюком. Для зимової відпустки пара обрала карпатський курорт.
Читайте також:
- Популярна українська співачка зробила операцію - деталі
- Майбутня мама Аліна Гросу не змогла визначити стать малюка: "Катастрофа"
- Бабуся не допомагала: онук-втікач Ротару зробив заяву про музичну кар'єру
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред