Національний відбір на Євробачення-2026: хто переможе

На Нацвідборі визначилася трійка лідерів.

Нацвідбір на Євробачення-2026 підсумки - прогнози букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, pexels.com

Національний відбір-2026 визначить, хто представлятиме Україну на майбутньому Євробаченні у Відні в травні. Серед десяти фіналістів конкурсу опинилися Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба.

Переможця, який поїде на Євробачення-2026, єврофани та авторитетне журі оберуть 7 лютого. А поки букмекери намагаються вгадати ім'я артиста, який підкорить Нацвідбір.

Так, у лідерах, з імовірністю перемоги на Національному відборі на Євробачення-2026 у 44 відсотки, опинилася Jerry Heil з піснею "Catharticus". На другому місці LELÉKA - "Ridnym". Третє місце поки віддають Monokate і її треку "ТYТ" - 18%.

У самому кінці списку опинилися Valeriya Force і ЩукаРиба - один і менше одного відсотка відповідно.

Нацвідбір на Євробачення-2026 підсумки - прогнози букмекерів / фото: eurovisionworld.com

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

