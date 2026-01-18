Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Національний відбір на Євробачення-2026: хто переможе

Анна Підгорна
18 січня 2026, 23:07
31
На Нацвідборі визначилася трійка лідерів.
Нацвідбір на Євробачення-2026
Нацвідбір на Євробачення-2026 підсумки - прогнози букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, pexels.com

Читайте більше:

  • Коли відбудеться фінал Нацвідбору-2026
  • Хто може перемогти на конкурсі

Національний відбір-2026 визначить, хто представлятиме Україну на майбутньому Євробаченні у Відні в травні. Серед десяти фіналістів конкурсу опинилися Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба.

Переможця, який поїде на Євробачення-2026, єврофани та авторитетне журі оберуть 7 лютого. А поки букмекери намагаються вгадати ім'я артиста, який підкорить Нацвідбір.

відео дня

Так, у лідерах, з імовірністю перемоги на Національному відборі на Євробачення-2026 у 44 відсотки, опинилася Jerry Heil з піснею "Catharticus". На другому місці LELÉKA - "Ridnym". Третє місце поки віддають Monokate і її треку "ТYТ" - 18%.

У самому кінці списку опинилися Valeriya Force і ЩукаРиба - один і менше одного відсотка відповідно.

Нацвідбір на Євробачення-2026
Нацвідбір на Євробачення-2026 підсумки - прогнози букмекерів / фото: eurovisionworld.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про неприємний сюрприз, який чекав на Наталію Могилевську та її сім'ю після повернення додому з відпочинку. Співачка була неприємно здивована.

Також українська ведуча Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовим і їхнім сином-малюком. Для зимової відпустки пара обрала карпатський курорт.

Читайте також:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу Євробачення-2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дефіцит посилюється: нові графіки відключень світла у Дніпрі та області на 19 січня

Дефіцит посилюється: нові графіки відключень світла у Дніпрі та області на 19 січня

22:45Енергетика
РФ провела розвідку для ударів по АЕС: Зеленський розкрив підступний план ворога

РФ провела розвідку для ударів по АЕС: Зеленський розкрив підступний план ворога

21:23Україна
Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

19:52Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подробиці

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подробиці

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттям

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

Гороскоп на завтра 19 січня: Тельцям - великі зміни, Козорогам - подорож

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

РФ атакувала кілька областей України: є жертва, серед поранених 7-річна дитина

Останні новини

00:08

Більше клопоту, ніж вигоди: які речі в секонд-хенді краще обійти стороною

18 січня, неділя
23:41

Переможець "Голосу країни" опинився в лікарні - що сталося

23:34

Як Трамп перевставновлює "операційну систему" планетиПогляд

23:22

Понад 16 годин без електроенергії: українцям назвали нові графіки відключень

23:07

Національний відбір на Євробачення-2026: хто переможе

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - КурносоваЗміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова
22:53

Умєров розкрив перші подробиці переговорів у США: про що домовилися

22:45

Дефіцит посилюється: нові графіки відключень світла у Дніпрі та області на 19 січняФото

22:19

Кавказ стане "підгоряти": з'явився прогноз, що може "підпалити" ЧечнюВідео

22:08

До 15 годин без електрики: як вимикатимуть світло на Рівненщині 19 січня

Реклама
21:59

Ситуація непроста: Зеленський розповів про хід відновлення тепла в столиці

21:23

РФ провела розвідку для ударів по АЕС: Зеленський розкрив підступний план ворога

21:20

Пральна машина як нова за копійки: простий трюк з оцтом змінює всеВідео

20:39

Як розрахувати терміни посіву перцю на розсаду: простий покроковий методВідео

20:26

У Києві десятки будинків без опалення: озвучено найгірший сценарій з переселеннямВідео

20:24

Китайський гороскоп на завтра 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

19:52

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

19:34

Собака здивував несподіваною реакцією на відчинені двері й став "зіркою" в Мережі

19:22

Морози вдарять з новою силою: в яких областях України буде найхолодніше

19:15

Справжня зима тільки починається: якою буде погода у Дніпрі цього тижня

18:51

Що заборонено приносити у школу: уряд затвердив перелік предметів

Реклама
18:32

Загроза тактичного обвалу: РФ пішла на прорив, названо "гарячий" напрямок

17:53

"Приходьте на моє тренування": Усик різко відповів критикам на закиди про вік

17:53

Сирський анонсував новий наступ і розкрив сценарій війни на 2026 рік

17:47

До 1000 дронів на день: Сирський розкрив плани РФ на 2026 рік, чим відповість Україна

17:27

Зачистка під Покровськом: ЗСУ просунулися на кілометр і відтіснили росіян

16:56

Українцям радять запастися готівкою на випадок блекауту: яку суму слід підготувати

16:51

РФ на ТОТ розгорнула тотальну примусову мобілізацію: кого кидають у бій першими

16:26

Тактичний успіх на двох напрямках: ISW про просування ЗСУ на фронті

16:15

Росіяни повідомили про прорив на Слов'янському напрямку - в ЗСУ зробили заяву

16:15

"Рабський контракт": скандал Jerry Heil і Кажанни зробив несподіваний поворот

16:04

РФ намагається створити "буферну зону" на ключовому напрямку: у ДШВ оцінили загрозу

15:39

Яка справжня історична назва Росії - історик здивував відкриттямВідео

15:36

Як правильно миритися з ображеним котом: ветеринари дали 7 важливих порад

15:32

Після чого посадити моркву на наступний рік: найкращі попередникиВідео

15:21

Психолог назвав 3 неочевидні звички, які можуть зруйнувати навіть міцні стосунки

15:20

Майже 75 років носило ім’я "червоного ката" і ворога Махна - що це за місто України

15:16

Молодик у Козерозі 18 січня: сильний прогноз на два тижні для всіх знаків зодіакуВідео

14:58

Бабуся не допомагала: онук-втікач Ротару зробив заяву про музичну кар'єруВідео

14:54

"Місто спалахне, почнеться ефект доміно": де в Росії може початись бунт проти владиВідео

14:33

Не клейкий, а розсипчастий: як варити рис, щоб він вийшов ідеальним

Реклама
14:26

Майбутня мама Аліна Гросу не змогла визначити стать малюка: "Катастрофа"

14:18

Відключення світла в Україні - графіки на 18 січня (оновлюється)

14:07

Цінники перепишуть уже до кінця лютого: які продукти подорожчають одразу на 10%

14:04

Смертельне ДТП із сином Кадирова: що приховують в Росії та хто тепер очолить ЧечнюВідео

13:17

Популярна українська співачка зробила операцію - деталі

13:14

Могилевська повернула доньок в Україну і розкрила, що їх чекало: "У чоловіка величезна задача"Відео

12:54

В Україні розпочалося локальне припинення вогню: МАГАТЕ розкрило подробиці

12:14

Фінансовий гороскоп на тиждень з 19 по 25 січня

12:02

"Масік є": Леся Нікітюк показала рідкісний відпочинок з нареченим-військовимВідео

11:59

Долар змінює ціну: прогноз експерта щодо вартості до 25 січня

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти