Популярна українська співачка зробила операцію - деталі

Українська співачка Анна Трінчер перенесла операцію, деталі якої вона зважилася розкрити лише через рік. Зірка мала серйозні проблеми із зором і вирішила виправити це хірургічним шляхом.

У своєму блозі в Instagram виконавиця зізналася - сама операція виявилася дрібницею у порівнянні зі складним післяопераційним періодом реабілітації. "Що надзвичайно страшно? Йти на саму операцію. Мене трясло страшенно. Сама операція за больовими відчуттями... двійка, ну, одиничка, тому що вона робиться з анестезією. Найнеприємніший період починається, коли відходить анестезія, і перші три дні прямо боляче і дискомфортно. Далі - просто дискомфортно", - розповіла Анна і додала, що перші два тижні після корекції зір то падав, то піднімався.

Втім, всі незручності були миттєво забуті, коли Трінчер нарешті змогла побачити світ у всій його чіткості. Співачка анітрохи не шкодує, що зважилася на операцію. "Коли вперше сама бачиш цей світ - всі болі, дискомфорт забуваються за секунду", - каже вона.

Про персону: Анна Трінчер Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє Вікіпедія.

