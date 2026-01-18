Рус
Популярна українська співачка зробила операцію - деталі

Анна Підгорна
18 січня 2026, 13:17оновлено 18 січня, 13:57
Анна Трінчер заради мрії пережила біль і дискомфорт.
Анна Трінчер
Анна Трінчер зараз - співачка розповіла про свою операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Коротко:

  • Рік тому Анні Трінчер зробили операцію
  • Артистка розкрила подробиці процедури

Українська співачка Анна Трінчер перенесла операцію, деталі якої вона зважилася розкрити лише через рік. Зірка мала серйозні проблеми із зором і вирішила виправити це хірургічним шляхом.

У своєму блозі в Instagram виконавиця зізналася - сама операція виявилася дрібницею у порівнянні зі складним післяопераційним періодом реабілітації. "Що надзвичайно страшно? Йти на саму операцію. Мене трясло страшенно. Сама операція за больовими відчуттями... двійка, ну, одиничка, тому що вона робиться з анестезією. Найнеприємніший період починається, коли відходить анестезія, і перші три дні прямо боляче і дискомфортно. Далі - просто дискомфортно", - розповіла Анна і додала, що перші два тижні після корекції зір то падав, то піднімався.

Втім, всі незручності були миттєво забуті, коли Трінчер нарешті змогла побачити світ у всій його чіткості. Співачка анітрохи не шкодує, що зважилася на операцію. "Коли вперше сама бачиш цей світ - всі болі, дискомфорт забуваються за секунду", - каже вона.

Анна Трінчер
Анна Трінчер зараз - співачка розповіла про свою операцію / фото: instagram.com/annatrincher_official

Раніше Главред розповідав про проблеми Аліни Гросу із зачаттям. Співачка зізналася, що довго не могла завагітніти, і описала свій нелегкий шлях до довгоочікуваного щастя.

Також українська співачка Наталія Могилевська прийняла рішення щодо старшої доньки та її майбутнього до моменту, як дівчинці виповниться шістнадцять років.

Про персону: Анна Трінчер

Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє Вікіпедія.

