Нова хвороба після госпіталізації: Олена Мозгова розповіла про свій стан

Коротко:
- На початку січня Олену Мозгову госпіталізували
- Після виписки продюсерка захворіла
Нещодавно українська музична продюсерка Олена Мозгова повернулася додому після десятиденного перебування в лікарні - її поклали в стаціонар неврологічного відділення. Однак проблеми діячки зі здоров'ям на цьому, на жаль, не закінчилися.
Після госпіталізації, вже вдома, Олена захворіла. Про це вона повідомила у своєму блозі в Instagram.
На щастя, у непростий для неї час Мозгова оточена турботою близьких - продюсерку побалували запашним букетом мімози для підняття настрою. "Інколи прихворіти навіть приємно. Боже, який аромат", - не втрачає позитивного настрою Олена.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що відбувається із зіркою "Танців із зірками" Женею Котом. Танцюрист після операції сам зізнався, чому опинився на хірургічному столі і тепер ходить у шапці.
Також Олена Кравець вперше прокоментувала чутки про розлучення, які з'явилися ще в листопаді. Українська акторка розповіла про непростий період у шлюбі.
Читайте також:
- Побачення з Тіною: Кароль заінтригувала зізнанням про особисте життя
- "Наїхала Софія Михайлівна": Ротару врятувала кар'єру відомого співака
- "Найкраще, що може бути в житті": переможниця "Холостяка" розкрила стать дитини
Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред