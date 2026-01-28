Нова хвороба після госпіталізації: Олена Мозгова розповіла про свій стан

Мозгова зізналася, що піднімає їй настрій зараз.

Олена Мозгова зараз - що відбувається з музичним продюсером / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Нещодавно українська музична продюсерка Олена Мозгова повернулася додому після десятиденного перебування в лікарні - її поклали в стаціонар неврологічного відділення. Однак проблеми діячки зі здоров'ям на цьому, на жаль, не закінчилися.

Після госпіталізації, вже вдома, Олена захворіла. Про це вона повідомила у своєму блозі в Instagram.

На щастя, у непростий для неї час Мозгова оточена турботою близьких - продюсерку побалували запашним букетом мімози для підняття настрою. "Інколи прихворіти навіть приємно. Боже, який аромат", - не втрачає позитивного настрою Олена.

Олена Мозгова зараз - що відбувається з музичним продюсером / фото: instagram.com/olenamozgova1

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

