"Найкраще, що може бути в житті": переможниця "Холостяка" розкрила стать дитини

Коротко:
- На початку січня 2026 року Інна Бєлєнь повідомила про вагітність
- У соціальних мережах вона розкрила стать первістка
2025 рік почався для блогерки та переможниці 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Інни Бєлєнь розставанням з Олександром Тереном Будько. А закінчувала його Інна вже в статусі нареченої свого давнього шкільного кохання, Івана, і майбутньої мами.
Сьогодні стала відома стать малюка, який, ймовірно, з'явиться на світ у березні - на сьомому місяці вагітності пара провела гендер-паті. Інна була впевнена, що у них народиться хлопчик, а Іван припускав, що дівчинка.
Інтуїція не підвела майбутнього батька - Інна Бєлєнь чекає на доньку. "Ми чекали 7 місяців заради цих секунд. Це не просто дим — це мурашки по шкірі й емоції, які залишаються назавжди. Я досі не можу повірити! Ми так на тебе чекаємо!" - написала блогерка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Олександр Усик довів до сліз відомого актора. Олександр Рудинський зізнався, що чемпіон виконав його заповітну мрію.
Також продюсер і військовослужбовець Роман Недзельський розкрив, як намагався врятувати шлюб з українською співачкою Оксаною Білозір. Пара була разом тридцять три роки.
Читайте також:
- Зірка "Танців з зірками" після операції зізнався, що з ним відбувається
- Побачення з Тіною: Кароль заінтригувала зізнанням про особисте життя
- "Не хотів дітей з нею": Іво Бобул емоційно висловився про шлюб із Сандулесою
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред