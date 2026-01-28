"Найкраще, що може бути в житті": переможниця "Холостяка" розкрила стать дитини

Інна Бєлєнь та її наречений провели гендер-вечірку за два місяці до пологів.

Інна Бєлєнь вагітна - Інна з Холостяка розсекретила стать первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

На початку січня 2026 року Інна Бєлєнь повідомила про вагітність

У соціальних мережах вона розкрила стать первістка

2025 рік почався для блогерки та переможниці 13-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Інни Бєлєнь розставанням з Олександром Тереном Будько. А закінчувала його Інна вже в статусі нареченої свого давнього шкільного кохання, Івана, і майбутньої мами.

Сьогодні стала відома стать малюка, який, ймовірно, з'явиться на світ у березні - на сьомому місяці вагітності пара провела гендер-паті. Інна була впевнена, що у них народиться хлопчик, а Іван припускав, що дівчинка.

Інтуїція не підвела майбутнього батька - Інна Бєлєнь чекає на доньку. "Ми чекали 7 місяців заради цих секунд. Це не просто дим — це мурашки по шкірі й емоції, які залишаються назавжди. Я досі не можу повірити! Ми так на тебе чекаємо!" - написала блогерка.

Інна Бєлєнь вагітна - Інна з Холостяка розсекретила стать первістка / фото: instagram.com/innka_belen

