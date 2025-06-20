"Не бачу на ліве око": відомий співак розповів про проблеми зі здоров'ям після служби

Коротко:
- Під час служби Тарас Тополя отримав кілька травм
- З їхніми наслідками артист намагається впоратися і сьогодні
З перших днів повномасштабної війни український співак Тарас Тополя та його колеги по гурту Антитіла стали на захист нашої країни від окупанта. Вони виконували функції парамедиків у 130-му батальйоні Територіальної оборони. У серпні 2022 року артисти були перенаправлені в інший підрозділ у Києві.
Військова служба не пройшла для Тополі безслідно. В інтерв'ю для Марічки Падалко співак зізнався, що досі проходить реабілітацію після травм, отриманих у перший рік повномасштабної війни.
"Мене ударило здоров'я під час виконання бойових завдань. Потім, коли вийшов, операцію на очах робив і до сих пір з реабілітологом займаюся. Коли тобі ноги, коліна болять місяцями і протягом двох років це повертається постійно, або з плечима проблема, або щось з очима – я не бачу на ліве око – це все наслідки того, що відбулося в перший рік цієї війни. І тому приступити до чогось масштабного не можу, бо тобі треба навести лад в усьому", - розповів Тарас Тополя. Він зазначив, що зараз до гурту нарешті почав повертатися емоційний ресурс для творчості - Антитіла планують випустити новий альбом.
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Хто такий Тарас Тополя?
Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.
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