Тарас Тополя зізнався, чи готовий він та гурт Антитіла повернутися на фронт

Стисло:
- Гурт Антитіла вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабної війни
- Артисти не виключають своє повернення на фронт
З перших днів повномасштабної війни в Україні Тарас Тополя та інші члени гурту Антитіла стали на захист нашої країни. Музиканти служили на Київському та Харківському напрямку - виконували функції парамедиків, а також займалися забезпеченням підрозділу в 130-му батальйоні Територіальної оборони.
У серпні 2022 року артисти наказом Валерія Залужного (на той момент обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ - прим. редактора) були переспрямовані в інший підрозділ у Києві. При цьому Тополя зазначає, що він та його колеги не демобілізовані.
В інтерв'ю для Ми - Україна він зазначив, що повернеться на фронт разом із музикантами Антитіл, якщо перед ними поставлять таке завдання. "Ми досі перебуваємо в розпорядженні ГУР. Ми працюємо з тими завданнями, які нам ставлять. Якщо буде наказ повернутися до 130-го батальйону і виконувати ту ж роботу, що й у перші пів року війни - без проблем", - каже Тарас Тополя.
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Хто такий Тарас Тополя?
Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.
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