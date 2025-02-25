Тарас Тополя зізнався, чи готовий він та гурт Антитіла повернутися на фронт

Фронтмен Антитіл прокоментував своє нинішнє становище у ЗСУ.

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Тарас Тополя прокоментував службу гурту Антитіла в ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com/antytila_official

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Гурт Антитіла вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабної війни

Артисти не виключають своє повернення на фронт

З перших днів повномасштабної війни в Україні Тарас Тополя та інші члени гурту Антитіла стали на захист нашої країни. Музиканти служили на Київському та Харківському напрямку - виконували функції парамедиків, а також займалися забезпеченням підрозділу в 130-му батальйоні Територіальної оборони.

У серпні 2022 року артисти наказом Валерія Залужного (на той момент обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ - прим. редактора) були переспрямовані в інший підрозділ у Києві. При цьому Тополя зазначає, що він та його колеги не демобілізовані.

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В інтерв'ю для Ми - Україна він зазначив, що повернеться на фронт разом із музикантами Антитіл, якщо перед ними поставлять таке завдання. "Ми досі перебуваємо в розпорядженні ГУР. Ми працюємо з тими завданнями, які нам ставлять. Якщо буде наказ повернутися до 130-го батальйону і виконувати ту ж роботу, що й у перші пів року війни - без проблем", - каже Тарас Тополя.

Хто такий Тарас Тополя / інфографіка: Главред

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Раніше Главред розповідав, що з відомою співачкою Сашею Кольцовою стався нещасний випадок - її збили на пішохідному переході, коли вона переходила дорогу на зелене світло.

Також зірка Жіночого Кварталу Володимир Шумко зізнався, чому він звільнений від призову в ЗСУ, та на якій підставі може залишати країну під час воєнного стану.

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Хто такий Тарас Тополя? Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

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