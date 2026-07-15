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Не відпустила: Лорак з образою заговорила про колишнього

Олена Кюпелі
15 липня 2026, 17:55
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Зрадниця Ані Лорак завітала на шоу до Собчак і почала розповідати про свого колишнього.
Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу
Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу розлучилися багато років тому / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, Мурат Налчаджіоглу

Коротко:

  • У якому шоу виступила Лорак
  • Що вона сказала

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, несподівано заговорила про свого колишнього чоловіка, громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу.

Як пишуть російські пропагандисти, Лорак взяла участь у шоу пропагандистки Ксенії Собчак "Що про тебе думають?". За правилами проекту глядачам задають провокаційні запитання про зірку. Аудиторія намагається вгадати, як би на них відповіла знаменитість, а сама героїня випуску - передбачити, який варіант обере публіка.

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Ані Лорак скасовують
Ані Лорак скасовують / фото: instagram.com, Ані Лорак

Росіяни зацікавилися, як Лорак пережила зраду свого колишнього чоловіка Налчаджіоглу.

"Давай чесно, тобі ж було б неприємно?" - прямо запитала артистку Ксенія Собчак. "У мене така фаза - щоб він був тільки щасливий. Бо вже старість на носі. Потрібно, щоб хтось доглядав, - розсміялася Лорак. - Просто, коли це вже минуле, до нього ставишся спокійно, спілкуєшся. Слава Богу, у тебе все добре. Коли це не так, так, можливо, це б мене зачепило".

Весілля Ані Лорак та Мурата Налчаджіоглу
Весілля Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу / фото: скріншот з відео

До речі, багато хто відзначає вузькоглядність і недалекість Лорак, звідси й така дивна відповідь.

Зазначимо, що Мурат, на відміну від своєї колишньої дружини, не мовчить про напад Росії на Україну й відкрито говорить про війну та тероризм з боку РФ.

Розлучення Ані Лорак

Ані Лорак офіційно розлучилася з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу 31 січня 2019 року через його зради. Після розлучення співачка вийшла заміж за іспанського інструктора з йоги Ісаака Віджраку, з яким відсвяткувала весілля. Її колишній чоловік Мурат також одружився вдруге, але незабаром розлучився.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше зірка популярного російського серіалу "Кухня"Ольга Кузьміна покинула свого старшого сина після того, як закрутила роман із одруженим екскурсоводом.

Раніше популярна російська співачка Анжеліка Варум, дружина композитора Леоніда Агутіна, який на початку війни засудив терористичне вторгнення диктатора Путіна в Україну, змінилася до невпізнання.

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Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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