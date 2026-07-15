Нафтозавод-гігант "Салават" припинив роботу, губернатор бреше про "кілька днів"

Губернатор обіцяє відновлення роботи за кілька днів, хоча ремонт двох ключових установок переробки може тривати тижнями чи навіть місяцями.

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ССО вразили НПЗ "Салават" / Колаж: Главред, фото: Газпром, соцмережі

Що сталося:

Український удар зупинив НПЗ "Салават" 14 липня

Пошкоджено дистиляційні установки CDU-6 та CDU-4

Завод випускає пальне, поліетилен та аміак

Один з найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Салаватнафтооргсинтез" на Уралі - зупинив роботу 14 липня після удару українських дронів. Про це з посиланням на два джерела у галузі повідомляє Reuters.

Місцевий губернатор підтвердив атаку, але заявив, що підприємство повернеться до звичних обсягів виробництва нібито протягом кількох днів. За даними джерел агентства, обидві основні установки переробки нафти на заводі отримали пошкодження і були зупинені, також ушкоджень зазнали кілька другорядних установок та інше обладнання. У пресслужбі заводу на запит агентства не відповіли.

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Влучний удар

Зупинені установки - це CDU-6 потужністю 17 140 тонн нафти на добу та CDU-4, здатна переробляти 11 430 тонн нафти і газового конденсату щодня. Джерела Reuters зазначають, що відновлення роботи цих установок може зайняти кілька тижнів або й місяців, попри оптимістичний прогноз губернатора щодо швидкого повернення заводу до нормальних обсягів.

Як американці допомагають бити по НПЗ в Росії: думка експерта

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду розповів, як американці допомагатимуть Україні бити вглиб Росії.

"Йдеться насамперед про супутникову розвідувальну інформацію, яку США надають Україні, тобто точні координати цілей та шлях, як до цих цілей потрапити. Наведу простий приклад. Наші дрони атакували Омський НПЗ – це приблизно за 2,5 тисячі км, за Уралом. Щоб дістатися туди, потрібно оминути численні російські системи ППО. А їх на цьому маршруті дуже багато. Та навіть якщо говорити про удари по Москві, наприклад, по НПЗ у Капотні, ситуація аналогічна. Думаю, саме в цьому сенсі американська розвідувальна інформація є надзвичайно корисною: вона дозволяє нам обходити російські системи ППО", - наголосив експерт.

На його думку, американці отримують від цього свій зиск, адже Росія залишається потенційним військовим противником США.

Яку частку нафтопереробки Росії забезпечує завод

Салаватський комплекс випускає бензин, дизель, гас та інші нафтопродукти, а також зріджені гази, бутилові спирти, поліетилен, полістирол і аміак. За даними галузевих джерел, у 2024 році завод переробив 7,2 мільйона тонн нафти, що становить близько 2,7% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

З цієї сировини підприємство виробило 2,5 мільйона тонн дизельного пального, 1,5 мільйона тонн бензину та 700 тисяч тонн мазуту.

Росіяни не йдуть на мир попри катастрофу з нафтопереробкою

Нагадаємо, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар раніше заявив, що пожежі на нафтопереробних заводах у Башкортостані та Краснодарському краї критично посилюють дефіцит пального в російській армії та ускладнюють логістику фронту. Наразі ситуація залишається нібито під контролем, але динаміка для росіян вкрай негативна.

Зазначимо, генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав під час аналізу ударів по російських нафтопереробних підприємствах заявив про вкрай обмежені можливості російської протиповітряної оборони. За його словами, неспроможність ППО РФ одночасно прикрити всі НПЗ та енергетичні об'єкти залишає значну частину інфраструктури країни-агресора беззахисною, і питання часу, коли ЗСУ "опрацюють" усі об'єкти.

Як раніше повідомляв Главред, Кремль продовжує відкидати гарантії безпеки для України та намагається заперечувати участь Європи у мирних переговорах щодо України. Це свідчить про те, що РФ не прийме угоду, в якій не буде повної капітуляції України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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