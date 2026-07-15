Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Нафтозавод-гігант "Салават" припинив роботу, губернатор бреше про "кілька днів"

Тарас Сидоржевський
15 липня 2026, 18:29
google news Підпишіться
на нас в Google
Губернатор обіцяє відновлення роботи за кілька днів, хоча ремонт двох ключових установок переробки може тривати тижнями чи навіть місяцями.
Салават НПЗ
ССО вразили НПЗ "Салават" / Колаж: Главред, фото: Газпром, соцмережі

Що сталося:

  • Український удар зупинив НПЗ "Салават" 14 липня
  • Пошкоджено дистиляційні установки CDU-6 та CDU-4
  • Завод випускає пальне, поліетилен та аміак

Один з найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Салаватнафтооргсинтез" на Уралі - зупинив роботу 14 липня після удару українських дронів. Про це з посиланням на два джерела у галузі повідомляє Reuters.

Місцевий губернатор підтвердив атаку, але заявив, що підприємство повернеться до звичних обсягів виробництва нібито протягом кількох днів. За даними джерел агентства, обидві основні установки переробки нафти на заводі отримали пошкодження і були зупинені, також ушкоджень зазнали кілька другорядних установок та інше обладнання. У пресслужбі заводу на запит агентства не відповіли.

відео дня

Влучний удар

Зупинені установки - це CDU-6 потужністю 17 140 тонн нафти на добу та CDU-4, здатна переробляти 11 430 тонн нафти і газового конденсату щодня. Джерела Reuters зазначають, що відновлення роботи цих установок може зайняти кілька тижнів або й місяців, попри оптимістичний прогноз губернатора щодо швидкого повернення заводу до нормальних обсягів.

Як американці допомагають бити по НПЗ в Росії: думка експерта

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю Главреду розповів, як американці допомагатимуть Україні бити вглиб Росії.

"Йдеться насамперед про супутникову розвідувальну інформацію, яку США надають Україні, тобто точні координати цілей та шлях, як до цих цілей потрапити. Наведу простий приклад. Наші дрони атакували Омський НПЗ – це приблизно за 2,5 тисячі км, за Уралом. Щоб дістатися туди, потрібно оминути численні російські системи ППО. А їх на цьому маршруті дуже багато. Та навіть якщо говорити про удари по Москві, наприклад, по НПЗ у Капотні, ситуація аналогічна. Думаю, саме в цьому сенсі американська розвідувальна інформація є надзвичайно корисною: вона дозволяє нам обходити російські системи ППО", - наголосив експерт.

На його думку, американці отримують від цього свій зиск, адже Росія залишається потенційним військовим противником США.

Яку частку нафтопереробки Росії забезпечує завод

Салаватський комплекс випускає бензин, дизель, гас та інші нафтопродукти, а також зріджені гази, бутилові спирти, поліетилен, полістирол і аміак. За даними галузевих джерел, у 2024 році завод переробив 7,2 мільйона тонн нафти, що становить близько 2,7% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

З цієї сировини підприємство виробило 2,5 мільйона тонн дизельного пального, 1,5 мільйона тонн бензину та 700 тисяч тонн мазуту.

Росіяни не йдуть на мир попри катастрофу з нафтопереробкою

Нагадаємо, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар раніше заявив, що пожежі на нафтопереробних заводах у Башкортостані та Краснодарському краї критично посилюють дефіцит пального в російській армії та ускладнюють логістику фронту. Наразі ситуація залишається нібито під контролем, але динаміка для росіян вкрай негативна.

Зазначимо, генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав під час аналізу ударів по російських нафтопереробних підприємствах заявив про вкрай обмежені можливості російської протиповітряної оборони. За його словами, неспроможність ППО РФ одночасно прикрити всі НПЗ та енергетичні об'єкти залишає значну частину інфраструктури країни-агресора беззахисною, і питання часу, коли ЗСУ "опрацюють" усі об'єкти.

Як раніше повідомляв Главред, Кремль продовжує відкидати гарантії безпеки для України та намагається заперечувати участь Європи у мирних переговорах щодо України. Це свідчить про те, що РФ не прийме угоду, в якій не буде повної капітуляції України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НПЗ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це тільки початок": Україна та ЄС домовились про масштабне виробництво зброї

"Це тільки початок": Україна та ЄС домовились про масштабне виробництво зброї

19:03Україна
Кількість жертв зростає: Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідки

Кількість жертв зростає: Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідки

18:33Війна
Нафтозавод-гігант "Салават" припинив роботу, губернатор бреше про "кілька днів"

Нафтозавод-гігант "Салават" припинив роботу, губернатор бреше про "кілька днів"

18:29Війна
Реклама

Популярне

Більше
Анжеліка Варум змінилася до невпізнання: як вона виглядає

Анжеліка Варум змінилася до невпізнання: як вона виглядає

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини з грибами за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини з грибами за 33 с

У Кремлі заявили про зрив переговорів та нагадали умови Путіна для України

У Кремлі заявили про зрив переговорів та нагадали умови Путіна для України

Прирікають на злидні й бідність: від яких звичок часів СРСР слід терміново позбутися

Прирікають на злидні й бідність: від яких звичок часів СРСР слід терміново позбутися

Останні новини

19:10

Путін перестав бути партнером Сі Цзіньпіна і перетворився на його васала - Невзлін

19:03

"Це тільки початок": Україна та ЄС домовились про масштабне виробництво зброї

18:56

До кінця липня зміниться все: чотири знаки зодіаку, на яких чекає успіх

18:35

Людям, народженим у певні дати, найважче знайти кохання

18:33

Кількість жертв зростає: Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідкиФото

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
18:29

Нафтозавод-гігант "Салават" припинив роботу, губернатор бреше про "кілька днів"

18:21

Навіщо закопувати іржаві цвяхи під дерева: як саме залізо впливає на сад

18:16

Не витримав критики: власник ресторану почав мститися за негативні відгуки

18:12

Готується масований удар РФ по Україні: почався зліт літаків Ту-22М3

Реклама
18:11

США почали передачу ліцензій на ракети Patriot для України: коли стартує виробництво

17:55

Не відпустила: Лорак з образою заговорила про колишнього

17:39

Путін серйозно занервував та різко збільшив кількість охорони: названа причинаВідео

17:22

Гороскоп Таро на завтра, 16 липня: Тельцю — полегшення, Скорпіону — прогрес

17:20

Чоловік зловив неймовірно рідкісну золоту рибу: трапляється раз у життіВідео

17:01

Щодо активіста Дмитра Перова відкрили виконавчі провадження через невиконання рішення суду, - ЗМІ

16:57

Городник розкрив, що найкраще посадити після часнику: перевірено рокамиВідео

16:43

Долар та євро зірвалися у стрімке піке: новий курс валют на 16 липня

16:43

З днем бухгалтера - яскраві привітання, щоб сходився дебет з кредитом

16:42

Сім'я впізнала себе на фото у чужому будинку: дивна знахідка спантеличила всіхВідео

16:38

Російська телеведуча вирішила остаточно попрощатися з РФ

Реклама
16:30

"Російський слід": замах на Єрмолаєва міг бути частиною масштабної спецоперації, – ЗМІ

16:09

Більше ніяких "поліцейських": мовознавці пояснили, як говорити правильно

16:09

"Путін готовий": Трамп назвав термін завершення війни в Україні

15:57

Все зводиться до Путіна: у Кремля є лише один варіант виходу із війниВідео

15:47

Чи буде Федоров перепризначений на посаду міністра оборони - заява Зеленського

15:35

"Дуже виснажений": названо причину смерті зірки "Парку Юрського періоду"

15:32

30 тисяч доларів за "правильний" поділ майна: у Києві затримали адвокатаФото

15:24

Заборони 16 липня: чому цього дня не варто просити грошей у начальника

15:19

Цвіль атакує будинок влітку: помилка, якої припускаються майже всі

15:17

"В стані бойової готовності": у Путіна виступили з новими погрозами ядерною зброєю

14:50

"Я не затятий холостяк": 54-річний співак-воїн розповів, чому не створив сім’ю

14:43

Дівчина стала мільйонеркою у 22 роки завдяки "пораді" прапрабабусіВідео

13:47

Антибалістичний щит, 20 млн дронів і удари по РФ: Зеленський назвав ціль України

13:37

Критичний стан: Волочкова з чорною ногою з’явилася на лікарняному ліжку

13:33

Чому 16 липня не можна мити підлогу в будинку: яке церковне свято

13:23

Всього одна ложка врятує білий одяг: плями зникнуть без сліду

13:22

Посередник з продажу землі "Твоє коло" створює нереальні очікування в інвесторів – ЗМІ

13:10

Терехов: Будівництво житла має стати локомотивом відновлення економіки

13:06

Навіщо використовувати ліхтарик із зеленим світлом і у чому його головний секрет

12:59

Про дощі можна забути: які області України охопить спека до +30 градусів

Реклама
12:45

ЄС дозволив Україні закуповувати китайські компоненти для дронів за кредитні кошти - FT

12:30

Чоловік не дихав майже дві години й отримав здатність читати думки

12:23

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

12:16

Секрет пишного врожаю помідорів ховається у холодильнику: чим підживити кущіВідео

12:14

Гаага чи пишні похорони: який фінал чекає на ПутінаВідео

12:06

Два мільйони доларів: мільярдерка з Індії продемонструвала найрідкіснішу сумку у світі

11:29

"Він знадобиться": Тіна Кароль прокоментувала можливу мобілізацію сина

11:08

Українські дрони збили російський вертоліт Мі-28: "Мадяр" показав момент ударуВідео

10:55

Три знаки зодіаку звільняться від минулого: кому доля готує сюрприз

10:52

Ротація уряду без економічного плану: Денисенко про головний ризик для УкраїниПогляд

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти