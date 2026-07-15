США почали передачу ліцензій на ракети Patriot для України: коли стартує виробництво

США розпочали передачу Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot, що може стати важливим кроком до зміцнення української системи ППО.

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Ліцензія на Patriot: США почали передавати Україні технології виробництва / Колаж: Главред, фото: twitter.com/oleksiireznikov, US DoD

Ключові тези:

США передають Україні ліцензію на Patriot

Lockheed Martin підтримує цей процес

Запуск виробництва може зайняти рік і більше

США розпочали процес передачі Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot, перевівши питання з площини політичних обіцянок у практичну реалізацію. Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, обізнаного із ситуацією.

За його словами, американська оборонна компанія Lockheed Martin, яка виробляє ці ракети, підтримує надання Україні відповідних ліцензій. Чиновник не вірить, що процес триватиме кілька місяців, як припускалося раніше.

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До цього, 8 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що задовольнить давнє прохання України щодо виробництва американських ракет Patriot. Ракети Patriot відіграли вирішальну роль у захисті українського повітряного простору від російських балістичних ракет, однак запаси перехоплювачів почали вичерпуватися - американські виробники не встигають задовольняти попит, зумовлений як ескалацією російських ударів, так і війною в Ірані.

Patriot / Інфографіка: Главред

Власне виробництво зменшить залежність від США

Виробництво перехоплювачів на території України дозволить спрямувати зростаючі ресурси вітчизняної оборонної промисловості безпосередньо на випуск ракет, одночасно скоротивши залежність від постачань з-за кордону. Наразі, окрім США, ліцензії на виробництво Patriot мають лише Японія та Німеччина.

Паралельно Київ розглядає альтернативні варіанти протиповітряної оборони. На початку цього тижня Україна та дев'ять європейських країн запустили Коаліцію з протиракетної оборони, домовившись про спільну розробку українського проєкту ППО "Фрея".

FREYJA / Інфографіка: Главред

Скільки часу знадобиться на запуск виробництва - коментар радника міністра оборони

Радник міністра оборони України, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що виробництво ракет для Patriot в Україні можливе. Разом із ліцензією Києву передадуть технологічні карти виробничих процесів і контакти постачальників, а також організують навчання фахівців і залучать консультантів. Єдина проблема - час, адже весь процес запуску може затягнутися на рік і більше.

"Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо, наприклад, скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів", - зауважив Бескрестнов.

Передача ліцензій для Patriot Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Reuters з'ясував, що виробництво перехоплювачів Patriot для України не розпочнеться швидко. Експерти наголошували на тому, що не менше року може знадобитися на розгортання виробництва. За оцінками, нові перехоплювачі ймовірно будуть вироблятись спочатку в Німеччині або іншій європейській країні.

Політик Майкл Маккол повідомив, що американські оборонні компанії зацікавлені у виробництві ракет для Patriot в Україні. Він зазначив, що під конкретною підтримкою адміністрації США Україна зможе робити ракети швидше за США. Під час візиту Маккол ознайомився з досягненнями вітчизняного оборонного сектору та демонстраціями технологій безпілотників.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підкреснив, що в Україні спостерігається складність із запасами ракет для систем Patriot. Він пояснив, що головною причиною є дефіцит ракет ППО, спричинений війною на Близькому Сході і загальним попитом у регіоні. Бескрестнов додав, що точні запаси відомі лише Повітряним силам і що вживаються заходи для забезпечення ППО.

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Про джерело: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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