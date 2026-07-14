Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Худнемо ще чи вистачить": Цибульська розкрила свою вагу після схуднення

Христина Трохимчук
14 липня 2026, 11:06
google news Підпишіться
на нас в Google
Співачка продемонструвала свою струнку фігуру.
Оля Цибульська схудла
Оля Цибульська схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульська

Ви дізнаєтеся:

  • Оля Цибульська розкрила свою нову вагу
  • Як худне Оля Цибульська

Популярна українська співачка Оля Цибульська продовжує активно працювати над своєю фігурою та дивувати результатами. Артистка, яка ще на початку липня ділилася результатами схуднення з 71 до 59 кілограмів, розповіла про свою нову вагу в Instagram.

Виконавиця опублікувала фото, на якому позує перед дзеркалом у фіолетовому коротенькому топі та міні-спідниці, демонструючи помітно підтягнуту фігуру. Артистка повідомила, що цього разу стрілка ваг зупинилася на новій приємній позначці.

відео дня

"57 400. Худнемо ще чи досить?" - поцікавилася Оля у своїх підписників.

Оля Цибульська - фігура після схуднення
Оля Цибульська - фігура після схуднення / фото: instagram.com, Оля Цибульська

Незважаючи на вражаючі результати, Цибульська поки що не планує зупинятися, адже її головна мета - повернутися до свого комфортного й ідеального діапазону в 53–55 кілограмів.

Раніше, з'явившись на одному з публічних заходів у відвертій сукні, Ольга похвалилася тим, що загалом схудла на 15 кілограмів. Співачка не приховує, що цей шлях дається їй нелегко - однією з головних складнощів для неї залишається давня звичка заїдати сильні емоційні переживання.

Оля Цибульська в
Оля Цибульська в "голій" сукні / скрін з відео

При цьому артистка категорично спростовує чутки про вживання популярних медикаментозних препаратів для схуднення, які їй раз у раз приписують у коментарях. За словами Цибульської, досягти фігури мрії їй допомагають виключно регулярна фізична активність і трави.

Оля Цибульська
Оля Цибульська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Олег Винник розповів, з ким із українських знаменитостей продовжує тепло спілкуватися, незважаючи на хвилю хейту на батьківщині. За словами співака, щирі слова підтримки в непростий період він отримав від кількох зірок.

Також Камалія розповіла, що сталося після її бурхливого й короткого роману після розлучення. Як виявилося, після зради коханого з її близькою подругою колишня приятелька опустилася до брудних методів і почала відверто шантажувати зірку.

Читайте також:

Про персону: Оля Цибульська

Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (виступала в дуеті "Небезпечні зв’язки" з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроектів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Оля Цибульська новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна починає переговори за 6 кластером щодо вступу в ЄС: що вимагає Брюссель

Україна починає переговори за 6 кластером щодо вступу в ЄС: що вимагає Брюссель

12:56Політика
Палають два НПЗ, уражено танкери, суховантажі та буксир: Україна потужно атакувала РФ

Палають два НПЗ, уражено танкери, суховантажі та буксир: Україна потужно атакувала РФ

12:39Війна
В Україну повертається спека: синоптик сказала, наскільки підвищиться температура

В Україну повертається спека: синоптик сказала, наскільки підвищиться температура

11:45Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Як хотіла мама": Тіна Кароль розповіла про особисте життя сина та його професію

"Як хотіла мама": Тіна Кароль розповіла про особисте життя сина та його професію

Пенсії перепишуть за новою формулою: для кого виплати можуть зрости майже вдвічі

Пенсії перепишуть за новою формулою: для кого виплати можуть зрости майже вдвічі

Бронювання від мобілізації можуть призупинити: ЗМІ розкрили деталі рішення

Бронювання від мобілізації можуть призупинити: ЗМІ розкрили деталі рішення

Притягує кліщів як магніт: якій рослині не місце на приватній ділянці

Притягує кліщів як магніт: якій рослині не місце на приватній ділянці

Навіть товстий шар нагару легко відійде без тертя: як очистити пригорілу каструлю

Навіть товстий шар нагару легко відійде без тертя: як очистити пригорілу каструлю

Останні новини

13:10

Дрони на Підмосков'я: українського артиста звинуватили у підготовці атаки

12:56

Україна починає переговори за 6 кластером щодо вступу в ЄС: що вимагає Брюссель

12:49

Зірка російського серіалу "Кухня" покинула свого сина

12:47

Найчастіше виграють джекпот: названо два найфартовіші знаки зодіаку

12:39

Палають два НПЗ, уражено танкери, суховантажі та буксир: Україна потужно атакувала РФ

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
12:28

Без котів і похоронів: що відбувається у найнезвичайнішому місті світуВідео

12:09

Як прати тюль, щоб він був як новий: більшість пропускає один важливий етапВідео

11:59

Китайський гороскоп на завтра, 15 липня: Собакам - обережність, Бикам - економія

11:51

Ніякий не "чемодан": як правильно назвати тверду дорожню сумку українською

Реклама
11:45

В Україну повертається спека: синоптик сказала, наскільки підвищиться температура

11:35

"Золотий ключ до закінчення війни": як Крим став головним слабким місцем РФ — Politico

11:24

Телеканал 2+2 започаткував спільний проєкт із 58 окремою мотопіхотною бригадою імені гетьмана Івана Виговського

11:16

Молоко проти борошнистої роси: як врятувати огірки та помідори без хіміїВідео

11:06

"Худнемо ще чи вистачить": Цибульська розкрила свою вагу після схуднення

10:47

Крабовий салат абсолютно по-новому: рецепт літньої страви за 10 хвилин

10:47

Зірки обрали щасливчиків: три знаки зодіаку дочекалися своєї години

10:19

Які люди мають велике та добре серце: дати народження з "душею святого"

10:18

Вперше за місяць: ППО збила більшість балістики, яка летіла на Київ

10:00

"Воно не забувається": втікач Винник розкрив зірок, які йому співчувають

09:52

Росія б'є по Києву новою небезпечною зброєю: в ISW розкрили задум ворога

Реклама
09:34

Один колір може зіпсувати весь ремонт: як не варто фарбувати стіни вдомаВідео

09:34

У Донецьку прогриміли потужні вибухи: знищено великий склад боєприпасів ворогаВідео

08:48

Заплутаний тест з ПДР на уважність: куди дозволено проїхати водіюВідео

08:26

У РФ палають НПЗ, вибухи пролунали одразу у двох регіонах: що відомо

08:23

Загострення в Ормузькій протоці: Іран атакував два танкери, серед поранених є українці

07:48

Росія завдала балістичного удару по Києву: де спалахнули пожежі та які наслідкиФото

07:14

Дрони атакували Крим, у Севастополі - блекаут, Кримський міст перекрито: деталі

07:08

Казарін: роки мовчання про мобілізацію привели правих ветеранів на вулиці ЛьвоваПогляд

05:55

"Ридаю всю ніч": Камалія пережила зраду коханого з подругою

05:30

Справжнє щастя вже поруч: які знаки зодіаку ось-ось опиняться у центрі удачі

04:41

Через що не брали на роботу в КДБ та міліцію СРСР: відповідь здивує багатьох

04:12

Звичайна кава стане в рази смачнішою: який інгредієнт потрібно додати

03:33

Права чи ліва нога - звідки взявся вислів "встав не з тієї ноги"

03:11

Гороскоп на завтра, 15 липня: Левам - радість, Терезам - розвиток

02:30

З ними марно сперечатися: три знаки зодіаку, які завжди виграють у суперечці

01:52

Ліквідація Путіна: генерал СБУ розкрив сценарій з розвалом РФ

00:49

У Києві прогриміли вибухи: що відомо про "прильоти" після удару РФ балістикою

00:05

"Нехай забираються за Урал": Мадяр пояснив, чому Кримський міст ще не зруйнованоВідео

13 липня, понеділок
23:42

Вісім років невдач закінчилися — для яких знаків зодіаку покращиться життя

23:11

Чому не можна мити домашні дзеркала засобом для скла - у чому причина

Реклама
23:00

Шедевральне картопляне пюре без зайвих зусиль: розкрито головну хитрістьВідео

22:56

Україні потрібно 300 ракет для Patriot: Зеленський розповів про угоду з Трампом

22:34

Як Росія змінювала імена: чому Ганна стала Анною, а Маша — чужа форма

22:14

Оборону РФ прорвали на 25 км: звільнено шість сіл у Дніпропетровській області

22:04

"Діагноз для РФ" та пакет із 5 кроків: що отримає Україна після переговорів у Парижі

21:39

Огірки жовтіють і в’януть: городниця поділилася дешевим способом порятункуВідео

21:34

Таємниці господарського мила: що значать цифри — та чи роблять його із собак

21:00

Троянди зацвітуть ще пишніше: простий трюк захистить квіти від небезпечної хворобиВідео

20:11

Бронювання від мобілізації можуть призупинити: ЗМІ розкрили деталі рішення

20:09

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко подала у відставку - що відомо

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти