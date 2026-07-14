"Худнемо ще чи вистачить": Цибульська розкрила свою вагу після схуднення

Ви дізнаєтеся:
- Оля Цибульська розкрила свою нову вагу
- Як худне Оля Цибульська
Популярна українська співачка Оля Цибульська продовжує активно працювати над своєю фігурою та дивувати результатами. Артистка, яка ще на початку липня ділилася результатами схуднення з 71 до 59 кілограмів, розповіла про свою нову вагу в Instagram.
Виконавиця опублікувала фото, на якому позує перед дзеркалом у фіолетовому коротенькому топі та міні-спідниці, демонструючи помітно підтягнуту фігуру. Артистка повідомила, що цього разу стрілка ваг зупинилася на новій приємній позначці.
"57 400. Худнемо ще чи досить?" - поцікавилася Оля у своїх підписників.
Незважаючи на вражаючі результати, Цибульська поки що не планує зупинятися, адже її головна мета - повернутися до свого комфортного й ідеального діапазону в 53–55 кілограмів.
Раніше, з'явившись на одному з публічних заходів у відвертій сукні, Ольга похвалилася тим, що загалом схудла на 15 кілограмів. Співачка не приховує, що цей шлях дається їй нелегко - однією з головних складнощів для неї залишається давня звичка заїдати сильні емоційні переживання.
При цьому артистка категорично спростовує чутки про вживання популярних медикаментозних препаратів для схуднення, які їй раз у раз приписують у коментарях. За словами Цибульської, досягти фігури мрії їй допомагають виключно регулярна фізична активність і трави.
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Про персону: Оля Цибульська
Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (виступала в дуеті "Небезпечні зв’язки" з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроектів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".
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