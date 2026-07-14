"Худнемо ще чи вистачить": Цибульська розкрила свою вагу після схуднення

Співачка продемонструвала свою струнку фігуру.

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Оля Цибульська схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульська

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Оля Цибульська розкрила свою нову вагу

Як худне Оля Цибульська

Популярна українська співачка Оля Цибульська продовжує активно працювати над своєю фігурою та дивувати результатами. Артистка, яка ще на початку липня ділилася результатами схуднення з 71 до 59 кілограмів, розповіла про свою нову вагу в Instagram.

Виконавиця опублікувала фото, на якому позує перед дзеркалом у фіолетовому коротенькому топі та міні-спідниці, демонструючи помітно підтягнуту фігуру. Артистка повідомила, що цього разу стрілка ваг зупинилася на новій приємній позначці.

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"57 400. Худнемо ще чи досить?" - поцікавилася Оля у своїх підписників.

Оля Цибульська - фігура після схуднення / фото: instagram.com, Оля Цибульська

Незважаючи на вражаючі результати, Цибульська поки що не планує зупинятися, адже її головна мета - повернутися до свого комфортного й ідеального діапазону в 53–55 кілограмів.

Раніше, з'явившись на одному з публічних заходів у відвертій сукні, Ольга похвалилася тим, що загалом схудла на 15 кілограмів. Співачка не приховує, що цей шлях дається їй нелегко - однією з головних складнощів для неї залишається давня звичка заїдати сильні емоційні переживання.

Оля Цибульська в "голій" сукні / скрін з відео

При цьому артистка категорично спростовує чутки про вживання популярних медикаментозних препаратів для схуднення, які їй раз у раз приписують у коментарях. За словами Цибульської, досягти фігури мрії їй допомагають виключно регулярна фізична активність і трави.

Оля Цибульська / інфографіка: Главред

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Про персону: Оля Цибульська Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (виступала в дуеті "Небезпечні зв’язки" з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроектів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

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