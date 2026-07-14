Зірка російського серіалу "Кухня" покинула свого сина

Росіяни накинулися на актрису, яка покинула свого сина на ім’я Гордій.

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Ольга Кузьміна покинула свого сина / Колаж "Главред", фото "ЕГ"

Коротко:

Що сталося з сином актриси

Чому вона його покинула

Зірка популярного російського серіалу "Кухня" Ольга Кузьміна покинула свого старшого сина після того, як закрутила роман із одруженим екскурсоводом.

Як пишуть російські пропагандисти, актриса закохалася в одруженого чоловіка під час участі в одному з шоу. Після цього той розлучився, і у пари народилася дівчинка. При цьому громадяни терористичної Росії пишуть, що актриса повністю занедбала свого сина від першого шлюбу.

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Актриса та її син / Фото РосЗМІ

Тим часом Кузьміна різко відповіла на випади співвітчизників.

"Гордею 12 років, і він може не перебувати зі мною поруч 24/7. Він сам вирішує, хоче зніматися чи ні. Іноді ми подорожуємо без нього, але це не означає, що ми його кидаємо. Син може сам відмовитися. У нього є друзі, з якими він гуляє без мого нагляду та "фотополювання". У Гордія є тато, з яким він любить проводити час на вихідних і канікулах. У мого сина насичене життя. Тому не хвилюйтеся. У нас у родині все відбувається за взаємною згодою", - відповіла актриса.

Кузьміну звинуватили в тому, що вона покинула сина / Фото РосСМІ

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Про персону: Ольга Кузьміна Ольга Кузьміна - російська актриса театру, кіно, телебачення, озвучування та дубляжу. Популярність актрисі принесла роль офіціантки Насті Фоміної з телесеріалу "Кухня".

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