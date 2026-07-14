Зірка російського серіалу "Кухня" покинула свого сина

Коротко:
- Що сталося з сином актриси
- Чому вона його покинула
Зірка популярного російського серіалу "Кухня" Ольга Кузьміна покинула свого старшого сина після того, як закрутила роман із одруженим екскурсоводом.
Як пишуть російські пропагандисти, актриса закохалася в одруженого чоловіка під час участі в одному з шоу. Після цього той розлучився, і у пари народилася дівчинка. При цьому громадяни терористичної Росії пишуть, що актриса повністю занедбала свого сина від першого шлюбу.
Тим часом Кузьміна різко відповіла на випади співвітчизників.
"Гордею 12 років, і він може не перебувати зі мною поруч 24/7. Він сам вирішує, хоче зніматися чи ні. Іноді ми подорожуємо без нього, але це не означає, що ми його кидаємо. Син може сам відмовитися. У нього є друзі, з якими він гуляє без мого нагляду та "фотополювання". У Гордія є тато, з яким він любить проводити час на вихідних і канікулах. У мого сина насичене життя. Тому не хвилюйтеся. У нас у родині все відбувається за взаємною згодою", - відповіла актриса.
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Про персону: Ольга Кузьміна
Ольга Кузьміна - російська актриса театру, кіно, телебачення, озвучування та дубляжу. Популярність актрисі принесла роль офіціантки Насті Фоміної з телесеріалу "Кухня".
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