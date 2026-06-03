Співала для українських військових та поранених: у РФ масово скасовують Лорак

Лорак звинуватили у підтримці українських військових, і тепер її масово скасовують у Росії.

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Ані Лорак скасовують у РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

У яких містах не відбудеться концерт

За що скасовують Лорак

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, незабаром не зможе заробляти і в своїй улюбленій Росії.

Тепер її концерти масово скасовують у містах з багатьох причин. Про це сама Лорак написала на своїй сторінці в Instagram.

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Концерти Лорак у Хабаровську, Владивостоці та Южно-Сахалінську в цьому турі не відбудуться.

Лорак почали скасовувати в РФ / Скріншот

За словами організаторів концерту зрадниці, зі свого боку вони зробили все необхідне для організації та проведення заходів. "Однак за підсумками наших звернень, узгодження отримано не було. У ряді випадків були вказані формальні причини, а у Владивостоці було отримано пряме розпорядження голови міста скасувати захід", - йдеться у дописі.

На сторінці також з'явився документ, де було вказано, що концерт Лорак не відбудеться через її "неоднозначну позицію" щодо терористичного нападу Росії на Україну, а також те, що Лорак виступала перед українськими військовими та пораненими, які захищають Україну від російських окупантів.

Лорак почали скасовувати в РФ / Скріншот

Очевидно, що зрадницька позиція Лорак не сподобалася і її новій батьківщині. Тож очікувано, що її концерти вже скасовують і скасовуватимуть у майбутньому.

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Раніше Главред повідомляв, що в ніч на 2 червня російська армія масштабно атакувала Україну. Основним напрямком обстрілу став Київ, який атакували балістичні ракети "Циркон", крилаті ракети Х-101, а також безпілотники.

Раніше також у терористичній Росії популярну російську телеведучу Аллу Пугачову, яка не підтримала військове вторгнення у мирну Україну, зробили вбивцею.

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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