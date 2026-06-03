Співала для українських військових та поранених: у РФ масово скасовують Лорак

Коротко:
- У яких містах не відбудеться концерт
- За що скасовують Лорак
Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, незабаром не зможе заробляти і в своїй улюбленій Росії.
Тепер її концерти масово скасовують у містах з багатьох причин. Про це сама Лорак написала на своїй сторінці в Instagram.
Концерти Лорак у Хабаровську, Владивостоці та Южно-Сахалінську в цьому турі не відбудуться.
За словами організаторів концерту зрадниці, зі свого боку вони зробили все необхідне для організації та проведення заходів. "Однак за підсумками наших звернень, узгодження отримано не було. У ряді випадків були вказані формальні причини, а у Владивостоці було отримано пряме розпорядження голови міста скасувати захід", - йдеться у дописі.
На сторінці також з'явився документ, де було вказано, що концерт Лорак не відбудеться через її "неоднозначну позицію" щодо терористичного нападу Росії на Україну, а також те, що Лорак виступала перед українськими військовими та пораненими, які захищають Україну від російських окупантів.
Очевидно, що зрадницька позиція Лорак не сподобалася і її новій батьківщині. Тож очікувано, що її концерти вже скасовують і скасовуватимуть у майбутньому.
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Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
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