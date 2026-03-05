"Вона ізгой сім'ї": Агутін розповів про трагедію рідної жінки

Російський співак розповів про драму, яка сталася в його родині.

Леонід Агутін одружений багато років і має сестру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леонід Агутін

Що сталося з Марією Агутіною

Що для неї робить співак

Російський співак Леонід Агутін, який вважає за краще мовчати про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, несподівано заговорив про свою близьку родичку - рідну сестру.

Як пишуть російські пропагандисти, Агутін заявив, що його сестру Марію Агутіну вважають ізгоєм. Тим часом він запевнив, що перебуває на зв'язку з родичкою.

"У її найближчому колі вона трохи ізгой, не знаю, чому так вийшло. Напевно, у неї болить душа за це і, природно, відбуваються якісь сплески", - поділився співак.

Агутін підтримує сестру / Фото Instagram/agutinleonid

Крім того, Агутін додав, що регулярно допомагає сестрі. "Я з Машею постійно на зв'язку і, коли їй щось потрібно, я завжди поруч і допомагаю. У цьому сенсі, думаю, на життя скаржитися не потрібно. Я не хочу допомагати виносити цей бруд з хати", - заявив він.

Раніше в одному з шоу жінка зізналася, що в 17 років вона зазнала зґвалтування, а пізніше вона народила дитину, яка прожила всього два роки.

Сестра росіянина Агутіна переживає драму / Фото РосСМІ

Про особу: Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Блакитні гітари", працював концертним директором у групах "Веселі хлопці", "Співаючі серця", "Піснярі". Мати, Людмила Агутіна, — вчителька початкових класів. Всього до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Включите свет", вийшов у 2021-му. Його артист записував під час пандемії коронавірусу.

