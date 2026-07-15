Готується масований удар РФ по Україні: почався зліт літаків Ту-22М3

Противник може готувати комбінований удар із застосуванням різних засобів повітряного нападу.

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Можливий удар по Україні / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

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Коли може відбутися удар по Україні

Які літаки РФ готові до удару

Росія може завдати масованого комбінованого удару по Україні вже найближчими годинами. За даними моніторингових каналів, зафіксовано активність літаків стратегічної авіації у напрямку пускових рубежів та починається зліт літаків Ту-22М3.

За даними єРадар, противник може готувати комбінований удар із застосуванням різних засобів повітряного нападу. Йдеться про загрозу для Києва та області, зокрема на тлі останніх масованих ракетно-дронових атак на столицю.

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"Виявлено ознаки, що вказують на ймовірний бойовий виліт стратегічної авіації цієї ночі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають експерти, цієї ночі існує велика ймовірність застосування літаків дальньої авіації: Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160.

"Зафіксовано зліт чотирьох бортів Ту-22М3. У зоні пуску крилатих ракет Х-22 (до 500 км) вони будуть орієнтовно о 19:30. Активність стратегічної авіації зараз стосується можливого застосування Ту-22 на Одещині", - зазначили монітори.

Удари по Україні - що кажуть експерти

Радник міністра оборони та фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") пояснив, що Україна отримує інформацію про запуски балістичних ракет від партнерів, головним чином завдяки супутниковому спостереженню.

Проблема в тому, що ракета долітає до Києва всього за 2–4 хвилини. За цей час потрібно отримати дані, обробити їх і оголосити тривогу. Будь-який технічний збій може призвести до затримки оповіщення.

При цьому трапляються й помилкові тривоги: супутники фіксують підготовку до запуску, але сама ракета може так і не стартувати.

Удари по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 14 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Виникли пожежі в Голосіївському та Дарницькому районах міста. На щастя, жертв і постраждалих у результаті ворожої атаки немає.

Потужні вибухи прогриміли в Києві в ніч на середу, 8 липня, внаслідок російської повітряної атаки. Окупанти застосували для удару балістичну зброю з кількох напрямків.

Російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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