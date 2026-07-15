Російська телеведуча вирішила остаточно попрощатися з РФ

Коротко:
- Що вирішила зробити Литвинова
- Де вона зараз живе
Російська актриса і телеведуча Рената Литвинова вирішила остаточно розпрощатися з терористичною Росією і продати свою елітну квартиру в Москві.
Як повідомляють російські пропагандисти, йдеться про апартаменти, розташовані в елітному житловому комплексі "Велика Дмитрівка IX" у самому центрі Москви. На офіційних сайтах з продажу нерухомості її не знайти, квартиру одразу ж виставили на закритий продаж, адже вона коштує 1 млрд рублів (12 млн доларів США).
Літвінова колись купила дві квартири й об’єднала їх в одну. Тепер це 344 метри на верхньому поверсі - в апартаментах кілька спалень, три санвузли. Коли у 2021-му знаменитість придбала ці розкішні метри, то передбачила там квартиру для доньки Уляни.
Зазначимо, що Литвинова покинула Росію після того, як та напала на мирну Україну. У Парижі вона мешкає в старовинному будинку XVIII століття. Для своїх 100 квадратних метрів вона замовила антикварні меблі, а також особисто відвідувала знамениті блошині ринки в столиці Франції, щоб підібрати деталі для свого інтер’єру.
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Про особу: Рената Литвинова
Рената Литвинова - російська актриса театру, кіно та телебачення, театральна та кінорежисерка, сценаристка, кінопродюсерка та телеведуча. Заслужена артистка Росії, лауреат Державної премії Росії, дворазова лауреатка кінофестивалю "Кінотавр".
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