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Лорак на невдалому фото показала вагітний живіт

Олена Кюпелі
14 липня 2026, 14:59
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Продажна Лорак продемонструвала свій образ, який підкреслив недоліки фігури співачки-зрадниці.
Ані Лорак - інтерв’ю
Ані Лорак продемонструвала невдалий наряд / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Як виглядає Лорак
  • У чому її можна запідозрити

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, поділилася кількома фото, які дуже невдало підкреслили її фігуру.

Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Так, вона вирішила привітати деяких своїх російських колег і показала фото, як працювала зі стилістом. На одному з фото вона стоїть у золотій сукні, яка сильно підкреслює випираючий живіт.

У Лорак сукня натягнулася на животі
У Лорак на животі натягнулася сукня / Фото Instagram/anilorak

Крім того, світло заломлюється на золотистій тканині так, що створюється враження, ніби Лорак вагітна і перебуває на значному терміні.

У Лорак сукня натягнулася на животі
У Лорак на животі натягнулася сукня / Фото Instagram/anilorak

Ще на одному фото Лорак показала себе з ближчої відстані, і видно, як сильно вона постаріла та схудла. Її шкіра виглядає втомленою, навіть попри численні пластичні операції.

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Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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