Путін серйозно занервував та різко збільшив кількість охорони: названа причина

Оточення Путіна не готове взяти на себе відповідальність за майбутнє країни, тому глава Кремля формує лояльну охорону на випадок ескалації ударів.

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Сотник: Путін готується ховатися в бункер і тому посилює особисту охорону / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Розколу серед еліт Кремля немає

Оточення шукає гаранта збереження статус-кво

Путін готує лояльну охорону для бункера

Російський диктатор та воєнний злочинець Путін наростив штат особистої охорони не через розкол серед еліт, а через страх перед власним оточенням і очікування дедалі болючіших ударів по Росії. Про це повідомив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

На тлі чуток про боротьбу угруповань за владу навколо президента Росії Сотник спростовує сценарій відкритого конфлікту в Кремлі. За його словами, наближене коло Путіна радше уникає прямої відповідальності за долю країни, ніж готує заколот.

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"Ніякого розколу немає. Є небажання брати на себе цю "шапку Мономаха", всю цю "красу". Є страх, є нерозуміння", - зазначив Сотник.

Еліти шукають гаранта

Публіцист додає, що найближче коло Путіна вже оцінює перспективи подальшого загострення й шукає для себе запасний варіант на майбутнє.

"Зараз еліти поглядають навколо. Вони розуміють, що далі буде тільки гірше. Якщо Путіну не вдасться створити й застосувати цю зброю, то ситуація однозначно погіршиться. І вони програють. Тому еліти починають озиратися навколо в пошуках того, хто міг би гарантувати їм збереження статус-кво, хто зможе домовитися з усіма і при цьому дійсно дотримуватиметься цього статус-кво, не обдурить і не почне тягнути ковдру на себе. Поки що такої фігури вони не знайшли", - каже журналіст.

Путін готується до сценарію з бункером

Сотник прогнозує подальшу ескалацію атак углиб російської території та зміну їхнього характеру.

"Удари вглиб Росії будуть лише наростати, і вони ставатимуть дедалі болючішими. До безпілотників незабаром приєднаються балістичні та крилаті ракети. Потім усе це разом полетить у неймовірних кількостях", - прогнозує Сотник.

На його переконання, президент Росії вже готується до найгіршого варіанту розвитку подій особисто для себе.

"Путін діє на випередження, розуміючи, що одного дня йому доведеться дуже глибоко сховатися в бункер. І тоді поруч із ним має бути абсолютно лояльна, перевірена охорона. Тільки так він може забезпечити собі безпеку", - наголошує Сотник.

Дивіться інтерв’ю з Олександром Сотником, у якому він розповів про страхи та особисту міні-армію Путіна, про підготовку Кремлем "зброї відплати", а також про фінал війни та Росію:

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович заявив, що в РФ зростає ризик невдоволення населення і це впливає на внутрішню стабільність країни. За його словами, у найближчі місяці очікується посилення апатії та депресії серед росіян, і це навряд чи швидко призведе до масових вуличних протестів.

The Telegraph повідомив, що президент Росії вчетверте збільшив штат особистої охорони через поєднання зовнішніх та внутрішніх загроз. У матеріалі йдеться про посилення особистої охорони і запровадження суворіших протоколів безпеки для співробітників поруч із ним. Згідно з повідомленням, чисельність служби безпеки перевищила 800 осіб і заборонено користуватися мобільними телефонами близьким до президента співробітникам.

За даними моніторингових каналів, у Московській та Калузькій областях 10 липня оголосили ракетну небезпеку і над Москвою з'явився густий стовп диму. У повідомленнях також фігурує інформація про пожежу на НПЗ в Капотні та уточнення щодо джерела займання. Місцеві канали повідомляли, що мешканцям рекомендували залишатися вдома, можливі перебої мобільного інтернету і що місцева влада поки не підтверджує обставини пожежі.

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Про персону: Олександр Сотник Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

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