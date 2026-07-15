Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін серйозно занервував та різко збільшив кількість охорони: названа причина

Юрій Берендій
15 липня 2026, 17:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Оточення Путіна не готове взяти на себе відповідальність за майбутнє країни, тому глава Кремля формує лояльну охорону на випадок ескалації ударів.
Путін серйозно занервував та різко збільшив кількість охорони: названа причина
Сотник: Путін готується ховатися в бункер і тому посилює особисту охорону / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Розколу серед еліт Кремля немає
  • Оточення шукає гаранта збереження статус-кво
  • Путін готує лояльну охорону для бункера

Російський диктатор та воєнний злочинець Путін наростив штат особистої охорони не через розкол серед еліт, а через страх перед власним оточенням і очікування дедалі болючіших ударів по Росії. Про це повідомив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

На тлі чуток про боротьбу угруповань за владу навколо президента Росії Сотник спростовує сценарій відкритого конфлікту в Кремлі. За його словами, наближене коло Путіна радше уникає прямої відповідальності за долю країни, ніж готує заколот.

відео дня

"Ніякого розколу немає. Є небажання брати на себе цю "шапку Мономаха", всю цю "красу". Є страх, є нерозуміння", - зазначив Сотник.

Еліти шукають гаранта

Публіцист додає, що найближче коло Путіна вже оцінює перспективи подальшого загострення й шукає для себе запасний варіант на майбутнє.

"Зараз еліти поглядають навколо. Вони розуміють, що далі буде тільки гірше. Якщо Путіну не вдасться створити й застосувати цю зброю, то ситуація однозначно погіршиться. І вони програють. Тому еліти починають озиратися навколо в пошуках того, хто міг би гарантувати їм збереження статус-кво, хто зможе домовитися з усіма і при цьому дійсно дотримуватиметься цього статус-кво, не обдурить і не почне тягнути ковдру на себе. Поки що такої фігури вони не знайшли", - каже журналіст.

Путін готується до сценарію з бункером

Сотник прогнозує подальшу ескалацію атак углиб російської території та зміну їхнього характеру.

"Удари вглиб Росії будуть лише наростати, і вони ставатимуть дедалі болючішими. До безпілотників незабаром приєднаються балістичні та крилаті ракети. Потім усе це разом полетить у неймовірних кількостях", - прогнозує Сотник.

На його переконання, президент Росії вже готується до найгіршого варіанту розвитку подій особисто для себе.

"Путін діє на випередження, розуміючи, що одного дня йому доведеться дуже глибоко сховатися в бункер. І тоді поруч із ним має бути абсолютно лояльна, перевірена охорона. Тільки так він може забезпечити собі безпеку", - наголошує Сотник.

Дивіться інтерв’ю з Олександром Сотником, у якому він розповів про страхи та особисту міні-армію Путіна, про підготовку Кремлем "зброї відплати", а також про фінал війни та Росію:

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович заявив, що в РФ зростає ризик невдоволення населення і це впливає на внутрішню стабільність країни. За його словами, у найближчі місяці очікується посилення апатії та депресії серед росіян, і це навряд чи швидко призведе до масових вуличних протестів.

The Telegraph повідомив, що президент Росії вчетверте збільшив штат особистої охорони через поєднання зовнішніх та внутрішніх загроз. У матеріалі йдеться про посилення особистої охорони і запровадження суворіших протоколів безпеки для співробітників поруч із ним. Згідно з повідомленням, чисельність служби безпеки перевищила 800 осіб і заборонено користуватися мобільними телефонами близьким до президента співробітникам.

За даними моніторингових каналів, у Московській та Калузькій областях 10 липня оголосили ракетну небезпеку і над Москвою з'явився густий стовп диму. У повідомленнях також фігурує інформація про пожежу на НПЗ в Капотні та уточнення щодо джерела займання. Місцеві канали повідомляли, що мешканцям рекомендували залишатися вдома, можливі перебої мобільного інтернету і що місцева влада поки не підтверджує обставини пожежі.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сотник

Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Володимир Путін Олександр Сотник Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це тільки початок": Україна та ЄС домовились про масштабне виробництво зброї

"Це тільки початок": Україна та ЄС домовились про масштабне виробництво зброї

19:03Україна
Кількість жертв зростає: Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідки

Кількість жертв зростає: Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідки

18:33Війна
Нафтозавод-гігант "Салават" припинив роботу, губернатор бреше про "кілька днів"

Нафтозавод-гігант "Салават" припинив роботу, губернатор бреше про "кілька днів"

18:29Війна
Реклама

Популярне

Більше
Анжеліка Варум змінилася до невпізнання: як вона виглядає

Анжеліка Варум змінилася до невпізнання: як вона виглядає

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини з грибами за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини з грибами за 33 с

У Кремлі заявили про зрив переговорів та нагадали умови Путіна для України

У Кремлі заявили про зрив переговорів та нагадали умови Путіна для України

Прирікають на злидні й бідність: від яких звичок часів СРСР слід терміново позбутися

Прирікають на злидні й бідність: від яких звичок часів СРСР слід терміново позбутися

Останні новини

19:10

Путін перестав бути партнером Сі Цзіньпіна і перетворився на його васала - Невзлін

19:03

"Це тільки початок": Україна та ЄС домовились про масштабне виробництво зброї

18:56

До кінця липня зміниться все: чотири знаки зодіаку, на яких чекає успіх

18:35

Людям, народженим у певні дати, найважче знайти кохання

18:33

Кількість жертв зростає: Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідкиФото

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
18:29

Нафтозавод-гігант "Салават" припинив роботу, губернатор бреше про "кілька днів"

18:21

Навіщо закопувати іржаві цвяхи під дерева: як саме залізо впливає на сад

18:16

Не витримав критики: власник ресторану почав мститися за негативні відгуки

18:12

Готується масований удар РФ по Україні: почався зліт літаків Ту-22М3

Реклама
18:11

США почали передачу ліцензій на ракети Patriot для України: коли стартує виробництво

17:55

Не відпустила: Лорак з образою заговорила про колишнього

17:39

Путін серйозно занервував та різко збільшив кількість охорони: названа причинаВідео

17:22

Гороскоп Таро на завтра, 16 липня: Тельцю — полегшення, Скорпіону — прогрес

17:20

Чоловік зловив неймовірно рідкісну золоту рибу: трапляється раз у життіВідео

17:01

Щодо активіста Дмитра Перова відкрили виконавчі провадження через невиконання рішення суду, - ЗМІ

16:57

Городник розкрив, що найкраще посадити після часнику: перевірено рокамиВідео

16:43

Долар та євро зірвалися у стрімке піке: новий курс валют на 16 липня

16:43

З днем бухгалтера - яскраві привітання, щоб сходився дебет з кредитом

16:42

Сім'я впізнала себе на фото у чужому будинку: дивна знахідка спантеличила всіхВідео

16:38

Російська телеведуча вирішила остаточно попрощатися з РФ

Реклама
16:30

"Російський слід": замах на Єрмолаєва міг бути частиною масштабної спецоперації, – ЗМІ

16:09

Більше ніяких "поліцейських": мовознавці пояснили, як говорити правильно

16:09

"Путін готовий": Трамп назвав термін завершення війни в Україні

15:57

Все зводиться до Путіна: у Кремля є лише один варіант виходу із війниВідео

15:47

Чи буде Федоров перепризначений на посаду міністра оборони - заява Зеленського

15:35

"Дуже виснажений": названо причину смерті зірки "Парку Юрського періоду"

15:32

30 тисяч доларів за "правильний" поділ майна: у Києві затримали адвокатаФото

15:24

Заборони 16 липня: чому цього дня не варто просити грошей у начальника

15:19

Цвіль атакує будинок влітку: помилка, якої припускаються майже всі

15:17

"В стані бойової готовності": у Путіна виступили з новими погрозами ядерною зброєю

14:50

"Я не затятий холостяк": 54-річний співак-воїн розповів, чому не створив сім’ю

14:43

Дівчина стала мільйонеркою у 22 роки завдяки "пораді" прапрабабусіВідео

13:47

Антибалістичний щит, 20 млн дронів і удари по РФ: Зеленський назвав ціль України

13:37

Критичний стан: Волочкова з чорною ногою з’явилася на лікарняному ліжку

13:33

Чому 16 липня не можна мити підлогу в будинку: яке церковне свято

13:23

Всього одна ложка врятує білий одяг: плями зникнуть без сліду

13:22

Посередник з продажу землі "Твоє коло" створює нереальні очікування в інвесторів – ЗМІ

13:10

Терехов: Будівництво житла має стати локомотивом відновлення економіки

13:06

Навіщо використовувати ліхтарик із зеленим світлом і у чому його головний секрет

12:59

Про дощі можна забути: які області України охопить спека до +30 градусів

Реклама
12:45

ЄС дозволив Україні закуповувати китайські компоненти для дронів за кредитні кошти - FT

12:30

Чоловік не дихав майже дві години й отримав здатність читати думки

12:23

Одне місто перебуває під особливою загрозою: РФ перекинула 7 літаків Ту-22М3 і готує удар

12:16

Секрет пишного врожаю помідорів ховається у холодильнику: чим підживити кущіВідео

12:14

Гаага чи пишні похорони: який фінал чекає на ПутінаВідео

12:06

Два мільйони доларів: мільярдерка з Індії продемонструвала найрідкіснішу сумку у світі

11:29

"Він знадобиться": Тіна Кароль прокоментувала можливу мобілізацію сина

11:08

Українські дрони збили російський вертоліт Мі-28: "Мадяр" показав момент ударуВідео

10:55

Три знаки зодіаку звільняться від минулого: кому доля готує сюрприз

10:52

Ротація уряду без економічного плану: Денисенко про головний ризик для УкраїниПогляд

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти