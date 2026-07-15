Кількість жертв зростає: Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідки

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про наслідки атак керованими авіабомбами по Запоріжжю.

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Атака на Запоріжжя - кількість жертв зросла до двох загиблих / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Ключові тези:

КАБи вдарили по Запоріжжю та області

Двоє людей загинули, дев'ятеро постраждали

Пошкоджено житло та об'єкт інфраструктури

Російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще дев'ятеро отримали травми, троє з них перебувають у тяжкому стані. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Перші деталі про руйнування з'явилися вже за кілька хвилин після попередження.

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"Ворог вдарив по одному з районів Запоріжжя. Пошкоджено будинки у приватному секторі. Попередньо, постраждала 73-річна жінка, вона отримала легку контузію. Медики надали їй необхідну допомогу", - розповів Федоров.

Слідом росіяни атакували ще один стратегічно важливий об'єкт на території регіону, наслідки виявилися значно тяжчими.

"Ворог вдарив по критичній інфраструктурі області. Одна людина загинула, двоє травмованих. Їм надається допомога медиків", - повідомив начальник Запорізької ОВА.

Згодом кількість загиблих та постраждалих зросла.

"На жаль, внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще дев'ятеро отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані", - уточнив Федоров.

КАБ / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на посилення застосування РФ ударних безпілотників під час атак на Київ. В ISW наголосили, що від 25 до 30 відсотків поточних ударних пакетів становлять реактивні безпілотники "Шахед". Аналітики також зазначили, що ці безпілотники літають на малих висотах і швидко пікірують, що підвищує психологічний ефект на мешканців столиці.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про необхідність удосконалення системи оповіщення під час атак керованими авіабомбами. Він пояснив, що спеціальний сигнал тривоги діятиме саме під час ударів КАБами для кращої реакції населення. Федоров також навів статистику, що за останній тиждень сили оборони знищили 275 ворожих дронів, з яких 70% були FPV-дронами.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про наслідки ранкової атаки на місто. За даними місцевої влади, в Одесі пролунали вибухи після повідомлень про вихід літаків на пускові позиції над Кримом. Внаслідок атаки загинуло троє людей і ще щонайменше троє отримали поранення, їх госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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