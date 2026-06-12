В Україні знайшли багатства Ані Лорак на мільйони доларів — деталі

Зрадниця України досі володіє елітною нерухомістю на Батьківщині.

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Квартири Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, скріншот із відео

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Чим володіє Ані Лорак в Україні

Скільки коштує квартира Ані Лорак

Незважаючи на те, що співачка Ані Лорак давно зробила вибір на користь терористичної РФ, її багатства досі залишаються в Україні. Видання OBOZ.ua виявило елітну нерухомість Лорак, ринкова вартість якої обчислюється мільйонами доларів.

Як повідомляється, зрадниця досі володіє дев'ятьма об'єктами нерухомості в Україні. Стало відомо, що останню з квартир Лорак придбала незадовго до початку повномасштабного вторгнення, що повністю спростовує її запевнення про те, що її "виживали" з країни.

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Чим володіє Ані Лорак в Україні зараз / фото: instagram.com, Ані Лорак

Серед розкішних придбань співачки — квартира площею 50 квадратних метрів у столичному житловому масиві Позняки, а також три квартири в Park Avenue VIP. Одну з квартир артистка отримала після розлучення та поділу майна з Муратом Налчаджіоглу.

Кілька квартир Лорак вражають своїми розмірами. Площа однієї з них становить 394,1 квадратного метра, що практично дорівнює розміру баскетбольного майданчика. Ринкова вартість такої нерухомості може перевищувати 1 мільйон 182 тисячі доларів. Є у співачки майно і скромніше — квартири площею 209 кв. м і 127 кв. м, а також кілька гаражів.

Одна з квартир Лорак коштує понад 1 мільйон доларів / фото: OBOZ.ua

Все це багатство може чекати доля українського майна Таїсії Повалій — за відкриту підтримку збройної агресії проти України співачка вже отримала вирок з конфіскацією майна. Через створений прецедент у публічному просторі все голосніше лунають заклики поширити аналогічні заходи і на Ані Лорак.

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Про персону: Ані Лорак Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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