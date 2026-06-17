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Разом з Лорак і Тодоренко: переможниця Євробачення виступить із зрадниками України

Христина Трохимчук
17 червня 2026, 11:08
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DARA збирається виступити на фестивалі в Баку разом із скандально відомими росіянами та зрадниками України.
DARA виступить разом з Ані Лорак
DARA виступить разом з Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак, Євробачення

Ви дізнаєтеся:

  • Де виступить DARA
  • Хто буде на одній сцені з переможницею Євробачення-2026

Після того як DARA різко відповіла Філіпу Кіркорову та спростувала всі спекуляції щодо співпраці з росіянами на Євробаченні-2026, українці зітхнули з полегшенням. Однак біда прийшла звідки не чекали — переможниця конкурсу збирається виступити на фестивалі Dream Fest в Азербайджані разом із цілою низкою зрадників України та російських артистів, які підтримують війну, повідомляється в Instagram заходу.

Афіша з DARA з’явилася в соцмережах, хоча на офіційному сайті її ім’я поки що відсутнє серед учасників. Сама співачка також поки що публічно не підтвердила свою участь у заході. Однак організатори вже пообіцяли відвідувачам яскравий виступ та виконання переможного хіта "Bangaranga".

відео дня
DARA на Dream Fest
Афіша DARA на Dream Fest / фото: instagram.com, Dream Fest

"Bangaranga вже підкорила Європу, а тепер готується підкорити й Баку. 23 липня на сцені DREAM Fest — переможниця "Євробачення 2026" Dara! Співачка, чия енергія перетворює кожен виступ на справжній музичний вибух", — повідомили на сторінці фестивалю.

Разом із DARA на сцені фестивалю з’явиться різношерста компанія російських артистів, які підтримують війну проти України, а також колишніх українських зірок, які обрали роботу в РФ. Наприклад, на заході виступатимуть Ані Лорак, Джиган, Artik & Asti, Єгор Крід та Стас Михайлов. Вести цю подію буде ще одна зрадниця України — Регіна Тодоренко.

Ані Лорак скасовують
Ані Лорак виступить на Dream Fest у Баку / фото: instagram.com, Ані Лорак

Фестиваль уже має шлейф гучних скандалів. Спочатку через хвилю обурення у 2024 році від виступу відмовилася переможниця Євробачення-2023 Loreen, а у 2025 році організатори були змушені скасувати концерти всіх артистів із РФ, зокрема Ані Лорак, Клави Коки та групи "Руки Вверх".

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