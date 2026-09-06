Наталі Портман втретє стала мамою

Актрису сфотографували під час прогулянки з новонародженим малюком.

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Наталі Портман стала мамою втретє / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Що відомо про народження дитини Наталі Портман

З ким її сфотографували на прогулянці

Популярна голлівудська актриса Наталі Портман стала мамою втретє.

Як видно на фотографіях, отриманих виданням Page Six, актриса народила третю дитину, першу від свого бойфренда Тангі Дестебла. На знімках Портман і Дестебл прогулюються Парижем, Дестебл тримає новонародженого в слінгу на грудях.

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Наталі Портман - знову молода мама / ua.depositphotos.com

Переглянути фото пари можна тут.

Хоча лауреатка премії "Оскар" та її 46-річний партнер тримали свої стосунки в таємниці з початку 2025 року, Портман публічно оголосила про свою вагітність минулого року.

У квітні зірка "Чорного лебедя" розповіла Harper’s Bazaar про "привілей" і "диво" поповнення своєї родини.

Раніше Наталі Портман показала вагітний животик / Скріншот Instagram/ natalieportman

"Ми з Тангі дуже раді", - захоплено сказала вона виданню, уточнивши, що це "ймовірно, її остання спроба" завагітніти.

"Зараз панує спокій, і я добре себе знаю: з ким хочу проводити час, яку енергію хочу бачити поруч", - пояснила Портман. "Це робить кожен день таким прекрасним".

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Про особу: Наталі Портман? Наталі Портман - американська актриса театру та кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка та продюсерка. Лауреатка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє"Вікіпедія".

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