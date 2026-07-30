Наталі Портман продемонструвала вагітний живіт на останніх термінах

Коротко:
- Портман показала вагітний живіт
- Що вона написала
Наталі Портман з нетерпінням чекає на зустріч із новим членом своєї родини.
Лауреатка премії "Оскар", яка вагітна третьою дитиною, у середу поділилася вInstagram рідкісним знімком свого оголеного животика.
На фотографії Портман обіймає й дивиться на свій зростаючий живіт на балконі квартири.
45-річна актриса одягнена у вільну синю сорочку на ґудзиках і золоте намисто.
"Рахую дні до нашої зустрічі з тобою", - підписала Портман свій допис.
Вона також подякувала фотографу Шелбі Дункан, який зробив знімок, за "її талант".
Раніше цього року Портман оголосила, що чекає на свою першу дитину від партнера Тангі Дестебла.
Зірка "Чорного лебедя" вже є матір’ю 15-річного сина Алефа та 9-річної доньки Амалії від колишнього чоловіка Бенджаміна Мілпіеда.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що російська естрадна співачка Алла Пугачова під час свого візиту до Латвії поділилася подробицями свого стану.
Раніше також американський актор Маколей Калкін веде переговори з керівництвом Disney про повернення до ролі Кевіна Маккалістера в новому фільмі франшизи "Один вдома".
Вас також може зацікавити:
- Популярна українська актриса стала мамою і показала дитину
- Смерть зірки хоррору "Дзвінок": бездомна актриса померла в злиднях
- Відома актриса опинилася в лікарні й показала, що з нею відбувається - подробиці
Про особу: Наталі Портман?
Наталі Портман - американська актриса театру та кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка та продюсерка. Лауреатка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє"Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред