Наталі Портман продемонструвала вагітний живіт на останніх термінах

Популярна актриса Наталі Портман готується стати мамою втретє.

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Наталі Портман вагітна від нового партнера / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Портман показала вагітний живіт

Що вона написала

Наталі Портман з нетерпінням чекає на зустріч із новим членом своєї родини.

Лауреатка премії "Оскар", яка вагітна третьою дитиною, у середу поділилася вInstagram рідкісним знімком свого оголеного животика.

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На фотографії Портман обіймає й дивиться на свій зростаючий живіт на балконі квартири.

45-річна актриса одягнена у вільну синю сорочку на ґудзиках і золоте намисто.

Наталі Портман показала вагітний животик / Скріншот Instagram/ natalieportman

"Рахую дні до нашої зустрічі з тобою", - підписала Портман свій допис.

Вона також подякувала фотографу Шелбі Дункан, який зробив знімок, за "її талант".

Раніше цього року Портман оголосила, що чекає на свою першу дитину від партнера Тангі Дестебла.

Зірка "Чорного лебедя" вже є матір’ю 15-річного сина Алефа та 9-річної доньки Амалії від колишнього чоловіка Бенджаміна Мілпіеда.

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Про особу: Наталі Портман? Наталі Портман - американська актриса театру та кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка та продюсерка. Лауреатка премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та "Сатурн" у номінації "Найкраща жіноча роль" у фільмі "Чорний лебідь" (2010), повідомляє"Вікіпедія".

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