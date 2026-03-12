Мінус ППО і тисячі снарядів: ЗСУ завдали удару по важливих об'єктах армії РФ

Сили оборони завдали удару по пусковій установці С-300В і складах боєприпасів на окупованих територіях.

ЗСУ атакували пускову установку С-300В і військові склади РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

Коротко:

Генштаб ЗСУ повідомив про успішні удари по ворогу

Уражено пускову установку ЗРК С-300В, РЛС С-300 і склади боєприпасів

Підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. В результаті удару були уражені засоби протиповітряної оборони, склади боєприпасів і об'єкти військової логістики противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, в ніч на 12 березня була уражена пускова установка зенітного ракетного комплексу С-300В в районі села Боровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. Також українські сили завдали удару по командно-спостережному пункту російських підрозділів біля Василівки в Запорізькій області.

Крім того, українські військові били по об'єктах військової логістики та забезпечення окупантів.

Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів в районі Дубовського (ВОТ Луганської області), ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади в районі Акимівки (ВОТ Запорізької області), а також ешелон з паливно-мастильними матеріалами в районі Довжанська (ВОТ Луганської області).

Також за результатами бойової роботи Сил оборони України 11 березня уражена радіолокаційна станція зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 в районі Севастополя (ВОТ АР Крим).

Крім того, підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу в районі Широкої Балки (ВОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур.

У Генштабі зазначили, що системне ураження засобів ППО, логістики, складів боєприпасів і пунктів управління істотно знижує можливості російських військ щодо ведення бойових дій. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари ЗСУ по військових об'єктах РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 11 березня в ряді міст Росії, а також у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи і спалахнули пожежі. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів і роботу ППО. У Тольятті Самарської області РФ, ймовірно, було атаковано ПАТ КуйбишевАзот. Це підприємство входить до числа найбільших виробників азотних добрив у Росії. У Маріуполі було уражено "склад боєприпасів у районі аеродрому.

В ніч на 5 березня над Саратовом і Енгельсом, де розташований аеродром стратегічної авіації, прогриміла серія вибухів на тлі атаки дронів. Спалахнули пожежі.

В ніч на 4 березня підрозділи СОУ завдали удару по складу зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік від Чистякова на тимчасово окупованій Донецькій області та наземний ретранслятор пункту управління ударними БПЛА типу Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.

