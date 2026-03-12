Рус
Мінус ППО і тисячі снарядів: ЗСУ завдали удару по важливих об'єктах армії РФ

Анна Ярославська
12 березня 2026, 12:43
Сили оборони завдали удару по пусковій установці С-300В і складах боєприпасів на окупованих територіях.
Система ППО С-300В
ЗСУ атакували пускову установку С-300В і військові склади РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

Коротко:

  • Генштаб ЗСУ повідомив про успішні удари по ворогу
  • Уражено пускову установку ЗРК С-300В, РЛС С-300 і склади боєприпасів

Підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. В результаті удару були уражені засоби протиповітряної оборони, склади боєприпасів і об'єкти військової логістики противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, в ніч на 12 березня була уражена пускова установка зенітного ракетного комплексу С-300В в районі села Боровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. Також українські сили завдали удару по командно-спостережному пункту російських підрозділів біля Василівки в Запорізькій області.

відео дня

Крім того, українські військові били по об'єктах військової логістики та забезпечення окупантів.

Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів в районі Дубовського (ВОТ Луганської області), ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади в районі Акимівки (ВОТ Запорізької області), а також ешелон з паливно-мастильними матеріалами в районі Довжанська (ВОТ Луганської області).

Також за результатами бойової роботи Сил оборони України 11 березня уражена радіолокаційна станція зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 в районі Севастополя (ВОТ АР Крим).

Крім того, підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу в районі Широкої Балки (ВОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур.

У Генштабі зазначили, що системне ураження засобів ППО, логістики, складів боєприпасів і пунктів управління істотно знижує можливості російських військ щодо ведення бойових дій. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари ЗСУ по військових об'єктах РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 11 березня в ряді міст Росії, а також у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи і спалахнули пожежі. Місцеві жителі скаржилися на атаку дронів і роботу ППО. У Тольятті Самарської області РФ, ймовірно, було атаковано ПАТ КуйбишевАзот. Це підприємство входить до числа найбільших виробників азотних добрив у Росії. У Маріуполі було уражено "склад боєприпасів у районі аеродрому.

В ніч на 5 березня над Саратовом і Енгельсом, де розташований аеродром стратегічної авіації, прогриміла серія вибухів на тлі атаки дронів. Спалахнули пожежі.

В ніч на 4 березня підрозділи СОУ завдали удару по складу зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік від Чистякова на тимчасово окупованій Донецькій області та наземний ретранслятор пункту управління ударними БПЛА типу Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар злетів до історичного максимуму, а євро обвалився: курс валют на 12 березня

Долар злетів до історичного максимуму, а євро обвалився: курс валют на 12 березня

Спочатку самогубство, тепер волосся: що витворила російська співачка

Спочатку самогубство, тепер волосся: що витворила російська співачка

Які люди йдуть пліч-о-пліч з удачею: рейтинг найщасливіших місяців народження

Які люди йдуть пліч-о-пліч з удачею: рейтинг найщасливіших місяців народження

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

