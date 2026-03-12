Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

Синоптикиня наголосила, що вже в суботу в Україні стане свіжіше.

https://glavred.net/synoptic/poslednie-teplye-dni-v-ukraine-kogda-temperatura-rezko-upadet-do-4-gradusov-10748300.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 13 березня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у п’ятницю

Коли прийде похолодання

Погода в Україні у п’ятницю, 13 березня, буде під впливом антициклону. Тому в усіх областях буде сухо, сонячно та тепло. Але через кілька днів температура почне знижуватися. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра вдень в більшості регіонів України прогнозується +12…+17 градусів. Прохолодніше буде лише в Карпатах та на узбережжях морів, там очікується +9…+12 градусів.

відео дня

"Ось така в Україні повсюди завтра, 13-го березня, погода", - зауважила синоптикиня.

Погода 13 березня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві в п'ятницю буде чудова та тепла весняна погода - без опадів. Температура триматиметься в межах +15 градусів.

"Тому в найближчій перспективі завтра - найтепліший, практично квітневий день, насолоджуйтеся", - каже Діденко.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Вона також додала, що вже з 14 березня в Україні стане свіжіше, вдень прогнозується +10…+11 градусів. А з 17 березня температура повітря знизиться до +4…+10 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що до кінця тижня опадів в Україні не буде. Але вночі очікується слабкий туман та короткочасні приморозки.

13 березня на Рівненщині очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Вдень температура коливатиметься від +12 до +17 градусів.

Водночас погода в Одесі в квітні 2026 року буде переважно сонячною й теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред