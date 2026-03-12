По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати

Зеленський заявив, що планується розробити кілька програм підтримки для громадян.

В Україні з’являться нові програми допомоги людям

Зокрема, готується програма спеціальної доплати для українських пенсіонерів

Також українцям планують компенсувати частину витрат на пальне

В Україні готуються нові програми допомоги для людей. Вони будуть направлені на підтримку пенсіонерів та осіб, які найбільше страждають від проблем на ринку палива. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, прем'єр-міністр Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр Денис Шмигаль та міністри Олексій Соболев і Денис Улютін домовилися розробити кілька програм підтримки для громадян.

Допомога пенсіонерам та вразливим групам

Зеленський наголосив, що Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп суспільства, які отримують соціальну допомогу.

Він підкреслив, що таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, а її обсяг становитиме 1500 гривень.

"Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна", - йдеться у повідомленні.

Компенсація частини витрат на пальне

Крім того, глава держави додав, що Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати програму підтримки для тих людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

Відомо, що програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне.

"Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству", - підсумував Зеленський.

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2026 року пенсії і страхові виплати для мільйонів українців проіндексовані на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і підтримує рівень доходів людей в умовах зростання цін.

Також відомо, що частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат на 2–3 місяці через непроходження обов’язкової ідентифікації.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

