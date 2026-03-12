Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати

Марія Николишин
12 березня 2026, 13:10
Зеленський заявив, що планується розробити кілька програм підтримки для громадян.
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати
Деякі українці отримають грошову допомогу / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Україні з’являться нові програми допомоги людям
  • Зокрема, готується програма спеціальної доплати для українських пенсіонерів
  • Також українцям планують компенсувати частину витрат на пальне

В Україні готуються нові програми допомоги для людей. Вони будуть направлені на підтримку пенсіонерів та осіб, які найбільше страждають від проблем на ринку палива. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, прем'єр-міністр Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр Денис Шмигаль та міністри Олексій Соболев і Денис Улютін домовилися розробити кілька програм підтримки для громадян.

відео дня

Допомога пенсіонерам та вразливим групам

Зеленський наголосив, що Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп суспільства, які отримують соціальну допомогу.

Він підкреслив, що таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, а її обсяг становитиме 1500 гривень.

"Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна", - йдеться у повідомленні.

Компенсація частини витрат на пальне

Крім того, глава держави додав, що Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати програму підтримки для тих людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

Відомо, що програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне.

"Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству", - підсумував Зеленський.

По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати
Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Виплати - останні новини України

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2026 року пенсії і страхові виплати для мільйонів українців проіндексовані на 12,1%. Такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і підтримує рівень доходів людей в умовах зростання цін.

Також відомо, що частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат на 2–3 місяці через непроходження обов’язкової ідентифікації.

Читайте також:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсіонери Володимир Зеленський новини України грошова допомога
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

14:09Економіка
Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

13:55Синоптик
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати

По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати

13:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар злетів до історичного максимуму, а євро обвалився: курс валют на 12 березня

Долар злетів до історичного максимуму, а євро обвалився: курс валют на 12 березня

Спочатку самогубство, тепер волосся: що витворила російська співачка

Спочатку самогубство, тепер волосся: що витворила російська співачка

Які люди йдуть пліч-о-пліч з удачею: рейтинг найщасливіших місяців народження

Які люди йдуть пліч-о-пліч з удачею: рейтинг найщасливіших місяців народження

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Чому історія України із шведських архівів лякала Москву: що приховували в СРСР

Останні новини

14:09

В Україні раптово зростуть ціни на популярні продукти - прогноз

14:07

Попелиця боїться цього запаху:допоможе шкірка мандарина

13:57

Абсолютно новий рецепт торта "Бите скло" на Великдень 2026Відео

13:56

Кому молитися про зцілення 13 березня: яке церковне свято

13:55

Останні теплі дні в Україні: коли температура різко впаде до +4 градусів

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
13:24

Як сказати "мне все равно" українською правильно: найвлучніші варіанти

13:23

Помилка при пранні, яку багато хто робить роками: експерти пояснили нюанс

13:12

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

13:10

По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: в Україні анонсували нові виплати

Реклама
13:10

Родзинки чи ізюм - як сказати українською: пояснення здивує багатьох

13:06

"Супер-красуні": з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з сестрами

13:01

Буде новий 5-бальний шторм: коли влупить нова магнітна буря

12:43

Мінус ППО і тисячі снарядів: ЗСУ завдали удару по важливих об'єктах армії РФ

12:27

Гороскоп Таро на завтра, 13 березня: Близнюкам - поступки, Терезам - планувати

12:20

Лише одиниці скажуть, куди може їхати водій: підступний тест з ПДРВідео

12:16

Температура різко підскочить: на Рівненщину йде весняне потепління

12:11

Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ

12:07

"Дно, яке я пробиваю": Lida Lee вперше висловилася про залежність

12:06

Тодоренко випадково засвітила хворобу на тілі

11:59

Пара продала будинок і живе на круїзному лайнері: так виявилося дешевше

Реклама
11:57

До Одеси прийде майже літнє тепло: синоптики здивували прогнозом на квітень 2026 року

11:26

Застосування 5 статті НАТО проти Ірану: відомо, що може підштовхнути Європу

11:25

Китайський гороскоп на завтра, 13 березня: Бикам - сльози, Кроликам - стрес

11:14

Кремль спробував зам’яти удар по заводу Кремній Ел: воєнкори РФ вибухнули реакцією - ISW

11:07

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

10:59

Українська Рада Бізнесу закликала владу посилити фінансування Бюро економічної безпеки

10:46

"Шик і любов": Віра Брежнєва натякнула на заручини

10:33

Виросте соковитим і без гіркоти: що обов'язково потрібно зробити з редискою

10:31

"Історична помилка": Зеленський зробив резонансні заяви про поступки РФ, Орбана і Путіна

10:26

В Кремлі змінили позицію щодо мирних переговорів: ISW розкрив нові цілі Росії

10:08

Мінус 27 кілограмів: Ілона Гвоздьова вразила своїми змінами

09:59

Зеленський заявив, що між Путіним і Орбаном є лише одна відмінність

09:35

Онука Ротару продемонструвала в Парижі сумки на три мільйони

09:23

Гороскоп на завтра 13 березня: Скорпіонам - труднощі, Водолям - щастя

09:21

Схудла і з тростиною: Аллу Пугачову "спіймали" під час прогулянки

09:21

Загинула у власному будинку: ворожий дрон забрав життя дитини на ЧернігівщиніФото

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 березня (оновлюється)

08:51

Після 12 березня все зміниться: трьом знакам зодіаку нарешті пощастить

08:42

Дженніфер Лопес розповіла, наскільки вона щаслива після розлучення

08:35

Дрони атакували НПЗ в Росії: там масштабна пожежа, горять резервуари з паливомВідео

Реклама
08:25

Зеленський жорстко відповів на розмови про компроміси з ПутінимВідео

08:12

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:30

Зеленський заявив про ненависть до Путіна і назвав шлях до закінчення війниВідео

07:05

"Тут є важливий момент": Леонов - про атаки на Туреччину і 5 статтю НАТОПогляд

06:57

Віткофф провів зустріч з людьми Путіна у Флориді: що відомо про переговори

05:50

Старі методи проти нових хитрощів - як захистити сад від птахів

05:06

Секрет великого врожаю гарбуза: що зробити з насінням до посадки

04:41

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

04:25

"Як можна залишатися осторонь": кум Каменських розгромив її позицію

04:00

Тест на IQ: треба знайти 3 відмінності на зображенні художника з полотном за 79 с

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти