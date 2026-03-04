Каменських похвалилася рідкісним і неймовірно дорогим авто

Коротко:
- Яке авто взяла Каменських
- Що вона сама написала
Українська співачка Настя Каменських, яка переїхала жити за кордон, похвалилася дорогим авто марки Rolls Roys у незвичайному блакитному кольорі.
На своїй сторінці в Instagram співачка виклала відео, де спочатку показує блакитні ключі від машини, а потім вже показує сам автомобіль.
Користувачі в коментарях почали вітати співачку з дорогою покупкою, однак, швидше за все, машина орендована. Каменських у своєму пості зазначила два акаунти, які займаються орендою елітних авто в Маямі.
"Без коментарів", - підписала свій пост артистка.
Про особу: Настя Каменських
Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
