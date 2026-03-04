Каменських похвалилася рідкісним і неймовірно дорогим авто

Співачка Каменських показала своїм підписникам Rolls Roys блакитного кольору.

Українська співачка Настя Каменських, яка переїхала жити за кордон, похвалилася дорогим авто марки Rolls Roys у незвичайному блакитному кольорі.

На своїй сторінці в Instagram співачка виклала відео, де спочатку показує блакитні ключі від машини, а потім вже показує сам автомобіль.

Користувачі в коментарях почали вітати співачку з дорогою покупкою, однак, швидше за все, машина орендована. Каменських у своєму пості зазначила два акаунти, які займаються орендою елітних авто в Маямі.

"Без коментарів", - підписала свій пост артистка.

