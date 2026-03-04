Російську ведучу після пологів госпіталізували в онкологічну реанімацію

Блогерка Валерія Чекаліна перебувала під домашнім арештом і народила дитину.

Російська блогерка бореться за життя / Колаж Главред, фото Super.ru

Російська блогерка і ведуча Валерія Чекаліна, відома під псевдонімом Лерчек, була госпіталізована в онкологічну реанімацію після пологів.

Російські пропагандисти повідомляють, що у молодої жінки були проблеми зі здоров'ям під час вагітності, їй навіть проводили операцію на нирках. Тепер стало відомо, що 33-річна Валерія перебуває в онкологічній реанімації... "Її у вівторок госпіталізували в онкологічну реанімацію", — передає джерело, зазначаючи, що новонароджений син блогерки перебуває вдома.

Блогерка Лерчик бореться за життя / Фото Стархіт

Напередодні чоловік-аргентинець знаменитості повідомив, що закликає молитися за свою дружину. "На жаль, здоров'я Валерії поки під питанням. Прошу нас зрозуміти, але подробиці розкривати поки не готові. Просто прошу вас молитися за нас", — писав чоловік знаменитості в соціальних мережах.

Відзначимо, що майже півтора року Лерчек перебуває під домашнім арештом. Блогер і її колишній чоловік Артем Чекалін є фігурантами кримінальної справи про відмивання 250 мільйонів рублів в ОАЕ. Валерія намагалася запевнити слідство, що ні в чому не винна і не прокручувала ніяких схем, але їй не вдалося це довести.

Лерчек перебуває в реанімації / Фото Стархіт

Про особу: Лерчек Лерчек - (Валерія Чекаліна) - популярний російський блогер і підприємець, відомий під псевдонімом Лерчек.

