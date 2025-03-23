Софія Ротару заговорила про онука-втікача

Анатолій Євдокименко також вирішив нагадати про себе.

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Онук Софії Ротару зараз - співачка привітала Анатолія Євдокименка / колаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official, instagram.com/sofiarotaru.official

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Софія Ротару заговорила про онука в День його народження

Він показав, який вигляд має зараз

Українська співачка Софія Ротару з початку повномасштабної війни в Україні перестала давати інтерв'ю і практично повністю зникла з інформаційного простору. Рідкісні винятки вона робить заради важливих подій, великих свят або членів сім'ї.

Наприклад, сьогодні своє 31-річчя відзначає Анатолій Євдокименко - онук артистки. Заради нього Софія Михайлівна вийшла в Мережу.

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У своєму блозі в Instagram вона опублікувала чорно-білий фотопортрет іменинника з написом "З Днем народження!" англійською мовою. Також вона додала емодзі червоного серця.

Примітно, але й сам Анатолій привітав себе зі святом аналогічно - він опублікував своє чорно-біле фото, на якому позує в шортах і з голим торсом. Також Євдокименко додав цифру 31.

Онук Софії Ротару зараз - співачка привітала Анатолія Євдокименка / instagram.com/sofiarotaru.official

Онук Софії Ротару зараз - співачка привітала Анатолія Євдокименка / instagram.com/shmn

Анатолій Євдокименко - музикант і діджей (працює під псевдонімом Shmn), старший син Руслана Євдокименка, онук Софії Ротару. На початку повномасштабної війни в Україні його затримали разом із батьком на молдовському кордоні під час спроби залишити країну, а вже влітку 2022 року він перебрався до Європи, де приблизно півроку "жив життям справжнього кочівника".

Онук Софії Ротару зараз - співачка привітала Анатолія Євдокименка / instagram.com/shmn

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Як онук Софії Ротару втік з України? На початку повномасштабної війни, яку розв'язала РФ, онука Ротару та її сина Руслана Євдокименка затримали під час спроби втечі разом із громадянином Молдови та іншими чоловіками-втікачами. Відомо, що онук і син Ротару планували перетнути кордон на човні. Після спроби втечі Євдокименко на деякий час "заліг на дно". Але потім, 28 березня, онук Ротару все-таки з'явився в мережі. Тоді він лише публікував своє фото і нагадав, що в нього день народження. Уже влітку 2022 року чоловік показався в Парижі. Виявилося, йому все ж вдалося виїхати за кордон. Але як саме він це зробив - невідомо.

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