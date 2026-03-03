Дружина ведучого Решетника в луці за мільйон вийшла "за хлібом"

Коротко:
- Як зараз виглядає Христина Решетник
- Скільки коштує частина її образу
Дружина відомого українського ведучого Григорія Решетника – блогерка Христина Решетник, продемонструвала новий дорогий образ.
Блогерка одягла годинник відомої марки, сумку, взуття, окуляри – все це буквально коштує сотні тисяч гривень. Фото вона опублікувала в Instagram. Але почнемо по порядку.
Годинник
Так, Решетник вийшла, як вона написала, "за хлібом" у хутряній жилетці та годиннику "Rolex". Згідно з даними в інтернеті, модель цього годинника називається Rolex Datejust. Його вартість у бутіку в Дубаї становить 865 000 гривень.
Пояс
Ще один дорогий аксесуар - пояс від французького бренду Dior. Його вартість на офіційному сайті становить 820 доларів США (36 000 гривень).
Також дружина телеведучого тримає в руках сумку від Yves Saint Laurent кольору Бургунді вартістю 6 751 дирхам зі знижкою. У гривні ця сумка коштує 80 000 гривень.
Сумка
Саме такі окуляри від Valentino знайти не вдалося, але середня вартість схожих окулярів цього бренду становить близько 1000 доларів США (43 000 гривень).
Разом, тільки частина образу Христини Решетник коштує 1 000 000 гривень. Це не враховуючи взуття, ювелірних прикрас і, власне, самого одягу, який складно ідентифікувати.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що Вікторія Бекхем бореться із зимовим холодом за допомогою своєї сумки. Світську левицю помітили в Парижі з рідкісною сумкою Hermès Kelly 35 з овчини — наразі вона продається на вторинному ринку за 80 000 доларів (3 млн 400 тисяч гривень).
Раніше також Катерина, кохана жінка українського актора і ведучого Руслана Ханумака вирішила припинити стосунки з артистом.
Вас також може зацікавити:
- "Потягнуло на солоне": Решетники натякнули на четверту вагітність
- "Мене ненавидить": Григорій Решетник посварився з учасницею "Холостяка"
- Григорій Решетник став публічним посміховиськом - що сталося
Про особу: Григорій Решетник
Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред