Дружина ведучого Решетника в луці за мільйон вийшла "за хлібом"

Решетник знову в важкому люксі / Колаж Главред, фото Instagram/kristina_reshetnik

Коротко:

Як зараз виглядає Христина Решетник

Скільки коштує частина її образу

Дружина відомого українського ведучого Григорія Решетника – блогерка Христина Решетник, продемонструвала новий дорогий образ.

Блогерка одягла годинник відомої марки, сумку, взуття, окуляри – все це буквально коштує сотні тисяч гривень. Фото вона опублікувала в Instagram. Але почнемо по порядку.

Христина Решетник любить важкий люкс / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Годинник

Так, Решетник вийшла, як вона написала, "за хлібом" у хутряній жилетці та годиннику "Rolex". Згідно з даними в інтернеті, модель цього годинника називається Rolex Datejust. Його вартість у бутіку в Дубаї становить 865 000 гривень.

Решетник любить Ролекс / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Годинник Христини Решетник / Фото dream-watch.ae

Пояс

Ще один дорогий аксесуар - пояс від французького бренду Dior. Його вартість на офіційному сайті становить 820 доларів США (36 000 гривень).

Пояс від Діор / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Також дружина телеведучого тримає в руках сумку від Yves Saint Laurent кольору Бургунді вартістю 6 751 дирхам зі знижкою. У гривні ця сумка коштує 80 000 гривень.

Сумка

Сумка Христини Решетник / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Сумка Христини Решетник / Фото theluxurycloset.com

Саме такі окуляри від Valentino знайти не вдалося, але середня вартість схожих окулярів цього бренду становить близько 1000 доларів США (43 000 гривень).

Разом, тільки частина образу Христини Решетник коштує 1 000 000 гривень. Це не враховуючи взуття, ювелірних прикрас і, власне, самого одягу, який складно ідентифікувати.

Про особу: Григорій Решетник Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.

