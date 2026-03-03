Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Дружина ведучого Решетника в луці за мільйон вийшла "за хлібом"

Олена Кюпелі
3 березня 2026, 16:43
Дружина Григорія Решетника Крістіна - любителька важкого люксу і швейцарських годинників.
Решетник знову в важкому люксі
Решетник знову в важкому люксі / Колаж Главред, фото Instagram/kristina_reshetnik

Коротко:

  • Як зараз виглядає Христина Решетник
  • Скільки коштує частина її образу

Дружина відомого українського ведучого Григорія Решетника – блогерка Христина Решетник, продемонструвала новий дорогий образ.

Блогерка одягла годинник відомої марки, сумку, взуття, окуляри – все це буквально коштує сотні тисяч гривень. Фото вона опублікувала в Instagram. Але почнемо по порядку.

відео дня
Крістіна Решетник любить важкий люкс
Христина Решетник любить важкий люкс / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Годинник

Так, Решетник вийшла, як вона написала, "за хлібом" у хутряній жилетці та годиннику "Rolex". Згідно з даними в інтернеті, модель цього годинника називається Rolex Datejust. Його вартість у бутіку в Дубаї становить 865 000 гривень.

Решетник любить Ролекс
Решетник любить Ролекс / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Годинник Крістіни Решетник
Годинник Христини Решетник / Фото dream-watch.ae

Пояс

Ще один дорогий аксесуар - пояс від французького бренду Dior. Його вартість на офіційному сайті становить 820 доларів США (36 000 гривень).

Пояс від Dior
Пояс від Діор / Фото Instagram/kristina_reshetnik

Також дружина телеведучого тримає в руках сумку від Yves Saint Laurent кольору Бургунді вартістю 6 751 дирхам зі знижкою. У гривні ця сумка коштує 80 000 гривень.

Сумка

Сумка Крістіни Решетник
Сумка Христини Решетник / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Сумка Крістіни Решетник
Сумка Христини Решетник / Фото theluxurycloset.com

Саме такі окуляри від Valentino знайти не вдалося, але середня вартість схожих окулярів цього бренду становить близько 1000 доларів США (43 000 гривень).

Разом, тільки частина образу Христини Решетник коштує 1 000 000 гривень. Це не враховуючи взуття, ювелірних прикрас і, власне, самого одягу, який складно ідентифікувати.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що Вікторія Бекхем бореться із зимовим холодом за допомогою своєї сумки. Світську левицю помітили в Парижі з рідкісною сумкою Hermès Kelly 35 з овчини — наразі вона продається на вторинному ринку за 80 000 доларів (3 млн 400 тисяч гривень).

Раніше також Катерина, кохана жінка українського актора і ведучого Руслана Ханумака вирішила припинити стосунки з артистом.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Григорій Решетник

Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Григорій Решетник новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ застосовує нову тактику ударів Шахедами - Сирський

РФ застосовує нову тактику ударів Шахедами - Сирський

17:53Війна
В ЄС скептично ставляться до прискореного вступу України - Reuters

В ЄС скептично ставляться до прискореного вступу України - Reuters

17:40Україна
"Зібрав всіх, з ким контактувала РФ": Зеленський розкрив роль Буданова в переговорах

"Зібрав всіх, з ким контактувала РФ": Зеленський розкрив роль Буданова в переговорах

17:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

Останні новини

18:01

АТ "Київмедпрепарат" заявляє про продовження зриву постачання лікарських засобів через незаконні дії арбітражного керуючого офіційно

18:00

Чому Київської Русі ніколи не існувало - відкриття історика ламає історію РФВідео

17:53

РФ застосовує нову тактику ударів Шахедами - Сирський

17:52

Як привити дерево з першого разу: метод, з яким впорається навіть новачок.Відео

17:47

Троє дітей путіністки Валерії покинули РФ — де вони живуть зараз

Ядерний шантаж Росії: яку пастку Путін готує для ТрампаЯдерний шантаж Росії: яку пастку Путін готує для Трампа
17:41

Собака з притулку через 2 роки здивувала господиню: вся справа в її вухахВідео

17:40

В ЄС скептично ставляться до прискореного вступу України - Reuters

17:37

Проста дія вбереже кущ: що робити з хризантемами на початку весни

17:36

Антициклон принесе сонце на Житомирщину, однак радіти рано: про що попереджають синоптики

Реклама
17:28

Голлівудському акторові діагностували невиліковний рак

17:24

"Зібрав всіх, з ким контактувала РФ": Зеленський розкрив роль Буданова в переговорах

17:13

ТЕТ представив перший проморолик "Караоке на майдані"Відео

16:54

"Дні просто пекельні": MamaRika з сином викликали швидку в Дубаї

16:43

Дружина ведучого Решетника в луці за мільйон вийшла "за хлібом"

16:39

Чи можна чистити вуха ватними паличками: спеціаліст розставив крапки над "і"

16:32

Чому фараони "зникали" з власних пірамід: головна таємниця Єгипту

16:28

Долар б'є рекорди в Україні, євро продовжує дешевшати: курс валют на 4 березня

16:20

Кому молитися 4 березня для зцілення від хвороб: яке церковне свято

16:19

Хто і чому насправді заснував місто Суми — все вирішив однин фактВідео

16:13

Атлантичне тепло накриє Львівщину: коли чекати на температурний стрибок

Реклама
15:51

На АЗС спішити не варто: експерти оцінили, що буде з цінами на бензин в Україні

15:41

РФ може піти в наступ на місто-мільйонник - Le Monde

15:36

Квіткова показала живіт і заговорила про вагітність: "Сталося повернення"

15:35

"Форс-мажорні обставини": як зміняться графіки відключень світла для Запоріжжя

15:29

Мобілізація в Україні докорінно зміниться: у Раді розкрили, до чого готуватися

14:59

Чоловік витратив 2 долари на "найбожевільнішу" знахідку: що знову в моді

14:49

Заморозки вдарять по Полтавщині: синоптики попередили про зміну температури

14:43

Як сказати українською "дурной пример заразителен": маловідомий варіантВідео

14:38

Маша Єфросиніна назвала своїх "ворогів": "Є все, крім"

14:35

Як швидко відмити решітку в духовці: найкращий засіб з 2 інгредієнтів

13:51

"Це занадто": Ілона Гвоздьова сильно схудла і назвала причину

13:49

На Одещині помітили сліди рідкісного хижака: яка дика тварина там оселиласяФото

13:47

Як візуально визначити, що яйця зіпсувалися: прості поради фахівців

13:44

Голлівуд нас обманув: чим займалися пірати насправді

13:36

Що потрібно додати в корм курям, щоб вони добре неслися

13:32

Росія готує новий масований удар - названо цілі і терміни атаки по Україні

13:31

У РФ виставили Україні нову умову для миру і вимагають відмовитися від територій

13:18

Вікторія Бекхем продемонструвала надзвичайно рідкісну сумку за 3,5 млн

13:10

Три заборони, які не можна порушувати у свято 4 березня - прикмети

12:44

За вуха не відтягнеш: абсолютно новий рецепт смачних котлетВідео

Реклама
12:18

Ідеальна фігура без дієт: учасниця "Холостяка" розкрила 3 секрети стрункостіВідео

12:15

РФ масштабує обстріли і диверсії в Україні: експерт попередив українців

12:13

Коли будуть вибори і чи піде Зеленський на другий термін - заява президента

12:11

Морози, посуха і смог не страшні: яка ялина підходить для живоплотуВідео

12:09

Слимаки зникнуть назавжди: головна помилка городників

12:05

Дівчина Ханумака поставила крапку у стосунках і здивувала причинами

11:52

Жінка боялася води все життя: незвичайна причина спантеличила лікарів

11:46

Доленосний перелом: життя трьох знаків зодіаку піде вгору вже після 3 березня

11:30

Китайський гороскоп на завтра 4 березня: Кроликам - бунт, Козлам - суперечки

11:22

Буде горіх: Санта Дімопулос показала, як прокачати задній м'яз

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти