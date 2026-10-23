"Другий шанс на життя": відомий співак пояснив, чому три роки прожив у Польщі

Переможець шоу "Шанс" Павло Табаков розповів, чому виїхав до Польщі та повернувся в Україну.

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Павло Табаков розповів, чому виїхав до Польщі та повернувся в Україну / колаж: Главред, фото: facebook.com/Pavlo.Tabakov

Коротко:

У Польщі Павло Табаков разом із рідними прожив три роки

Сім'я оселилася в Гданську, де Табаков проходив лікування

Український співак Павло Табаков, переможець музичного проєкту "Шанс", пояснив, чому після початку повномасштабної війни переїхав із родиною до Польщі та що стало причиною повернення до Львова. Виявилося, що рішення було пов’язане не лише з війною, а й із необхідністю лікування онкологічного захворювання. Про це Табаков розповів в інтерв’ю BLIK.ua.

У Польщі артист разом із рідними прожив три роки. Сім'я оселилася в Гданську, де Табаков проходив лікування. До цього співак близько десяти років мешкав у Києві, а в 2018 році переїхав до Львова. Тепер він знову працює в Україні та займається розвитком творчих проєктів.

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"Ми десять років прожили в Києві. Потім виїхали до Львова ще у 2018 році. А коли почалася повномасштабна війна, поїхали до Польщі. У Гданську прожили три роки, і це було пов’язано насамперед із лікуванням", - розповів Табаков.

Зараз виконавець зосереджений на роботі у Львові. Разом зі своєю командою він займається музичними, освітніми та театральними проєктами. Серед найближчих планів - продовження дитячого мюзиклу. Підготовка до постановок включає роботу над костюмами та організацію майбутніх виступів.

Співак також розмірковує про майбутнє своєї доньки Анастасії. Табаков хотів би, щоб вона здобувала освіту в Києві, однак остаточне рішення залежатиме від ситуації з безпекою. Як альтернативні варіанти родина розглядає Львів і Варшаву.

Павло Табаков розповів про боротьбу з раком

Одним із найскладніших випробувань у житті артиста стала боротьба з онкологічним захворюванням. Раніше він розповідав, що у нього діагностували рак лімфатичної системи четвертої стадії. Співак пройшов важкий курс лікування, після якого зміг повернутися до звичного життя та творчої діяльності.

Табаков зізнається, що тепер особливо цінує можливість працювати й займатися улюбленою справою.

"Слава Богу, що дав мені другий шанс жити. Я щодня дякую Господу. І ввечері дякую Господу. Бо з четвертою стадією онкології це було непросто. Я пройшов досить важке лікування. Бог залишив мене живим. І я вдячний йому за те, що можу творити, що я працездатний", - поділився артист.

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Про особу: Павло Табаков Павло Табаков - український співак, музикант, композитор, аранжувальник. Переможець п'ятого сезону телепроєкту "Шанс". Півфіналіст другого сезону шоу "Україна має талант". Учасник національного відбору на конкурс "Євробачення" 2011 року. Переможець телепроєкту "Голос Країни-2", повідомляє Вікіпедія.

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