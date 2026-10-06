У мережі обговорюють фото сина покійного співака Мурата Насирова.

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Як виріс син Мурата Насирова / Колаж "Главред", фото з російських ЗМІ, Вікіпедія

Коротко:

Як зараз виглядає син Мурата Насирова

Що про нього відомо

Син покійного співака Мурата Насирова Акім знову опинився в центрі уваги.

Як пишуть російські пропагандисти, шанувальників артиста вразило, наскільки молодий чоловік став схожим на свого знаменитого батька - деякі шанувальники зізнаються, що, дивлячись на нього, буквально згадують Мурата в молодості.

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Схожість особливо помітна в рисах обличчя, погляді та міміці Акіма. На нових фотографіях шанувальники побачили в ньому знайомі риси виконавця хіта "Хлопчик хоче в Тамбов", який пішов з життя в січні 2007 року за незрозумілих обставин.

Як зараз виглядає син Мурата Насирова / Фото 7 Днів

Деякі ЗМІ зазначали, що можлива коханка терориста Путіна Аліна Кабаєва була закохана в артиста. Багато хто припускає, що таким чином у "верхах" позбулися конкурента.

Акім народився в родині Мурата Насирова та співачки Наталії Бойко. Після смерті батька він продовжив займатися музикою. Як розповідала його мама, спогади Акіма про Мурата збереглися, незважаючи на те, що хлопчик був ще зовсім маленьким. Він пам’ятав, як батько посміхався, жартував, гуляв з ним і грав у футбол.

Кабаєва танцює з Насировим під пісню "Аліна" / скріншот відео

З часом інтерес Акіма до батька лише посилювався. Він не просто згадував його як рідну людину, а й намагався дізнатися більше про його творчість та особистість.

Тепер же шанувальників особливо вражає зовнішня схожість сина й батька. У Акімі багато хто буквально впізнає молодого Мурата - настільки схожими здаються їхні риси та вираз обличчя.

Смерть Мурата Насирова

Мурат Насиров загинув 19 січня 2007 року. Його тіло знайшли під вікнами однієї з хрущовок у Москві. Співак якраз готувався до весілля зі своєю цивільною дружиною, концертів у рідному Казахстані та випуску нового альбому після досить тривалої творчої паузи.

Пізніше російський журналіст Отар Кушанашвілі заявив, що Насиров страждав від важкої залежності. Однак після його смерті в крові артиста не було виявлено жодних наркотиків.

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Про особу: Аліна Кабаєва Аліна Маратівна Кабаєва - російська спортсменка (художня гімнастика), громадська та політична діячка, медіа-менеджерка. З вересня 2014 року - голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група". З 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес".

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