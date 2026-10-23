Іво Бобула не впізнати: посивілий співак показав, як виглядає після схуднення

Ви дізнаєтеся:
- Як виглядає Іво Бобул після схуднення
- Чому артист вирішив скинути вагу
Відомий український естрадний співак Іво Бобул здивував шанувальників кардинальними змінами у зовнішності. 73-річний артист записав відеозвернення до слухачів напередодні свого виступу у Вінниці, яке з'явилося в Instagram.
У ролику співак з’явився з сивою неголеною щетиною на обличчі. Уважні шанувальники одразу помітили, що виконавець ще більше схуд, через що його стало практично не впізнати.
Нещодавно Іво Бобул розкрив секрет свого помітного схуднення, яке викликало бурхливі обговорення серед фанатів. Артист зізнався в інтерв'ю "Наодинці з гламуром", що позбувся понад 15 кілограмів заради гарного самопочуття. Співак підкреслив, що головна мета схуднення - легкість на сцені та в повсякденному житті.
"Це моє особисте бажання. Було трохи важко і на сцені, і в житті. Я порадився з лікарями, порадився з родиною, і ось вирішили трохи скинути вагу. Стати красивим", - пожартував Іво.
Також артист раніше різко відреагував у коментарі ЖВЛ на обговорення своєї зовнішності в мережі. Співак вважає, що люди занадто захопилися плітками, тоді як він абсолютно спокійно ставиться до вікових змін.
"Опублікував фото, де в Чернівцях зупинився в готелі, де є мій іменний номер. І всі сказали, що так схуд. Але скільки там бруду. Люди, ви з глузду з’їхали чи живете на іншій планеті? Люди старіють, і ви теж будете такими. Пройдіть повз, якщо не сподобалося", - висловився артист.
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Про персону: Іво Бобул
Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також співпрацею в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".
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