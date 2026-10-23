Іво Бобула не впізнати: посивілий співак показав, як виглядає після схуднення

73-річний Іво Бобул вразив своїм зовнішнім виглядом під час звернення до фанатів.

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Як змінився Іво Бобул / колаж: Главред, скріншот із відео; facebook.com, Іво Бобул

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Як виглядає Іво Бобул після схуднення

Чому артист вирішив скинути вагу

Відомий український естрадний співак Іво Бобул здивував шанувальників кардинальними змінами у зовнішності. 73-річний артист записав відеозвернення до слухачів напередодні свого виступу у Вінниці, яке з'явилося в Instagram.

У ролику співак з’явився з сивою неголеною щетиною на обличчі. Уважні шанувальники одразу помітили, що виконавець ще більше схуд, через що його стало практично не впізнати.

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Іво Бобул з'явився з сивиною / скрін з відео

Нещодавно Іво Бобул розкрив секрет свого помітного схуднення, яке викликало бурхливі обговорення серед фанатів. Артист зізнався в інтерв'ю "Наодинці з гламуром", що позбувся понад 15 кілограмів заради гарного самопочуття. Співак підкреслив, що головна мета схуднення - легкість на сцені та в повсякденному житті.

"Це моє особисте бажання. Було трохи важко і на сцені, і в житті. Я порадився з лікарями, порадився з родиною, і ось вирішили трохи скинути вагу. Стати красивим", - пожартував Іво.

Іво Бобул сильно схуд / скрін з відео

Також артист раніше різко відреагував у коментарі ЖВЛ на обговорення своєї зовнішності в мережі. Співак вважає, що люди занадто захопилися плітками, тоді як він абсолютно спокійно ставиться до вікових змін.

"Опублікував фото, де в Чернівцях зупинився в готелі, де є мій іменний номер. І всі сказали, що так схуд. Але скільки там бруду. Люди, ви з глузду з’їхали чи живете на іншій планеті? Люди старіють, і ви теж будете такими. Пройдіть повз, якщо не сподобалося", - висловився артист.

Іво Бобул / інфографіка: Главред

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Про персону: Іво Бобул Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також співпрацею в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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